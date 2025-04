DHL: bloccate le spedizioni internazionali oltre gli 800$ verso utenti USA

DHL ha deciso di sospendere temporaneamente le spedizioni destinate a clienti privati negli Stati Uniti quando il valore dichiarato supera gli 800 dollari. Una mossa che arriva in risposta diretta ai recenti cambiamenti delle normative doganali USA, modifiche che stanno già creando disagi significativi nel mondo delle consegne internazionali. Qualcuno direbbe che c’era da aspettarselo, ma intanto in molti sono rimasti stupiti.

Le nuove regole rallentano tutto

Fino a poco tempo fa, solo le merci di valore superiore a circa 2.500 dollari dovevano affrontare le lunghe trafile dello sdoganamento formale. Ora, però, la soglia si è drasticamente abbassata, e tutte le spedizioni sopra gli 800 dollari devono passare per processi burocratici più complessi, generando ritardi diffusi. DHL ha dichiarato che questo cambiamento ha provocato un’impennata di pratiche doganali, complicando la logistica e rendendo difficoltosa la gestione dei pacchi più costosi.

Stop dal 21 aprile per il B2C sopra gli 800 dollari

Per evitare un blocco totale del sistema, il colosso delle spedizioni ha deciso di interrompere da lunedì 21 aprile 2025 la consegna ai clienti privati (modello business-to-consumer) di pacchi sopra gli 800 dollari, almeno fino a nuove disposizioni. Il blocco non riguarda le spedizioni commerciali (business-to-business), ma punta a contenere l’impatto dell’accumulo di pratiche non ancora smaltite.

A peggiorare la situazione c’è anche la prossima scadenza dell’eccezione “de minimis”: fino al 2 maggio, infatti, era possibile ricevere ogni giorno merci fino a 800 dollari senza pagare dazi. Ma con le nuove misure volute dall’amministrazione Trump, anche questo vantaggio rischia di sparire.

I settori più colpiti

Le conseguenze si fanno sentire soprattutto per le aziende che vendono direttamente dalla Cina al mercato statunitense, come Shein e Temu, ma anche per tanti produttori minori che operano nel commercio online internazionale. DHL ha chiarito che sta lavorando per smaltire l’arretrato, ma che i tempi di consegna per pacchi sopra la soglia potrebbero allungarsi sensibilmente.