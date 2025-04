Galaxy Buds Core: ecco le nuove true wireless in arrivo da Samsung

Uno dei prodotti più attesi per quanto riguarda la linea di dispositivi Samsung, sicuramente sono le prossime Galaxy Buds, le cuffie true wireless sono infatti molto amate dalla community nel momento che garantiscono prestazioni da dare importanti con una qualità dell’audio di primissimo livello ad un prezzo decisamente competitivo, un modello particolarmente amato negli ultimi anni è stato senza alcun dubbio il modello FE, il quale al consentito a tutti gli utenti di accedere a questo fantastico mondo.

Ora tutta la community sta aspettando in paziente l’arrivo del modello di seconda generazione che si sta facendo intendere, ma che a quanto pare molto presto arriverà ma sotto diverse spoglie da quelle che ci si aspetta, secondo recenti indiscrezioni e secondo un certificato trapelato online il modello di prossima generazione si chiamerà Galaxy Buds Core e non FE 2.

Alcune specifiche estrapolabili

Ecco di seguito delle specifiche interessanti estrapolabili dai certificati:

batteria: auricolari: 200mAh custodia di ricarica: 500mAh (479mAh per la custodia di Galaxy Buds FE con 30 ore di autonomia)

connettività: WiFi dual-band, supporto a Bluetooth 5.0+

A darci la conferma che si tratta del modello di seconda generazione e il codice presenta all’interno del certificato dal momento che quest’ultimo recita SM-R400 per il modello del 2023, SM-R410 per quello identificato sulla documentazione FCC.

Al momento non è chiaro il caffè l’azienda abbia deciso di procedere a questo cambio di nome, però è altamente probabile che proprio quest’ultimo sarà il nome definitivo del modello di prossima generazione, ovviamente tutto ciò che rimane da fare e attendere il loro arrivo sul mercato per vedere una volta per tutti il nome definitivo stampato sulla confezione, da quel che sappiamo Samsung comunque non è nuova a questa tipologia di cambiamento dal momento che già in passato ha effettuato cambi di nominativo improvvisi e decisamente inaspettati per tutti.