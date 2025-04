Nuovo Amazon Kindle Paperwhite (16 GB) imperdibile con il -21% di sconto su Amazon

Il nuovo Kindle dedicato agli appassionati di lettura oggi può essere acquistato a un prezzo davvero vantaggioso. Parliamo di un dispositivo che può essere portato ovunque, anche in spiaggia o in piscina, e consente di leggere in tutte le condizioni di luminosità. Non a caso, la presenza del nuovo schermo Paperwhite da 7’’ dispone di un contrasto più elevato, perfetto anche in condizioni di forte luminosità, e di un cambio di pagina più veloce del 25%.

Perché non approfittare dell’offerta attualmente disponibile se la vostra passione è leggere in qualsiasi momento? Lo sconto attualmente disponibile sulla pagina web del famoso e-commerce vi consente di risparmiare il 21% sul prezzo di listino.

Nuovo Amazon Kindle Paperwhite: oggi imperdibile

Il Nuovo Amazon Kindle Paperwhite (16GB), oltre a essere dotato di uno schermo anti riflesso di ultima generazione, dispone di una batteria eccellente che consente di leggere fino a 12 settimane con una singola carica.

Leggere in riva al mare o in piscina è uno dei vostri passatempo preferiti? Con il nuovo Amazon Kindle Paperwhite è possibile leggere con qualsiasi condizione di luce grazie alla funzione che regola la tonalità del colore dello schermo che consente di leggere comodamente sia al buio che in piena luce solare.

Nessun problema se mentre siete al mare dovesse bagnarsi perché questo dispositivo è stato progettato per essere resistente all’acqua e offrire una lettura in tranquillità. Volete acquistare un dispositivo in grado di offrirvi la possibilità di avere le vostre storie e romanzi preferiti in qualsiasi luogo? Il nuovo Amazon Kindle 16 GB è disponibile su Amazon con uno sconto del 21%. Tale sconto fa crollare il prezzo di listino a soli 134 euro. Che aspettate? Approfittate subito della promozione prima che sia troppo tardi.