Google rinnova l’interfaccia della Compilazione Automatica

Recentemente Google ha iniziato a sperimentare un aggiornamento estetico per il servizio di Compilazione automatica sui dispositivi Android. La novità è emersa nell’ultima versione beta dell’app Play Services, dove sono presenti elementi di interfaccia aggiornati. Questo rinnovamento grafico, nonostante non introduca nuove funzionalità, migliora la coerenza visiva con il design di Android 14 e altre app Google.

Nuova interfaccia per la Compilazione Automatica di Google

La Compilazione automatica consente di salvare password, indirizzi e metodi di pagamento in modo sicuro, per poterli utilizzare velocemente quando è necessario. Gli utenti possono accedere a queste impostazioni da “Impostazioni > Account Google > Tutti i Servizi > Compilazione automatica Google”. Grazie all’interfaccia rinnovata, anche l’utente meno esperto potrà gestire i dati salvati con maggiore facilità.

Le prime tracce del “restyling” emergono nella beta 25.14.32 dell’app Google Play Services dove è possibile vedere i nuovi elementi dell’interfaccia. Il redesign, infatti, è caratterizzato da icone circolari con sfondo bianco o nero (a seconda del tema) che sostituiranno le precedenti forme squadrate. All’interno della schermata, le voci saranno suddivise in sezioni per facilitare la navigazione, creando tre gruppi: “Account Google”, “Gestisci” e “Impostazioni”. Il tutto segue lo stile Material You, la nuova filosofia di design dell’azienda, che è già visibile in molte altre app, come Google Messaggi e Google Telefono.

Sono state apportate anche modifiche minori, come alcuni collegamenti ad altre impostazioni. È stata, infatti, aggiunta un’icona a forma di matita accanto alla voce “Account Google” per effettuare modifiche rapide. Inoltre, in coda alla pagina, compaiono i link relativi all’Informativa della Privacy e ai Termini di Servizio.

L’aggiornamento è in fase di test lato server e non è ancora visibile a tutti gli utenti. Google procederà con un’attivazione graduale nei prossimi giorni o settimane. È possibile che il nuovo menu diventi predefinito con il nuovo Android 16 nella seconda metà del 2025, ma per il momento l’intervento rinnoverà l’interfaccia utente anche sulle versioni precedenti.