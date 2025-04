Xpeng X9: la nuova grande 7 posti che viene dalla Cina

Il debutto della nuova Xpeng X9 2025 in Cina ha acceso i riflettori su un segmento dimenticato o almeno poco discusso: quello dei monovolume. Mentre l’Europa continua a inseguire la moda dei SUV, in Asia si sperimenta. Il nuovo modello del brand cinese si prepara infatti ad arrivare anche nel nostro di Continente. L’Italia, dove Xpeng è già sbarcata, potrebbe essere uno dei prossimi mercati. Le dimensioni parlano da sole: 5,29 metri di lunghezza, quasi due di larghezza e un passo generoso. Qui si tratta quindi di presenza, di comfort. Si tratta di un veicolo che non accetta compromessi. Chi lo guarda non può restare indifferente. Il design della Xpeng X9 è imponente, deciso e di nota subito. I colori, dai toni cangianti e futuristici, accentuano poi l’anima tecnologica del mezzo.

Interni da prima classe e tecnologia d’impatto per la maxi Xpeng

Cosa ci si può aspettare da un monovolume elettrico di nuova generazione? Tutto ed anche qualcosa di più. Dentro, la Xpeng X9 sorprende con dettagli di qualità superiore rispetto al passato. I sedili Zero-Gravity, ora anche nella seconda fila, parlano il linguaggio del lusso. Il comfort non è più un’opzione, ma una condizione naturale. Ogni viaggio promette di diventare un’esperienza. Anche la terza fila della Xpeng X9, spesso trascurata, riceve stavolta nuove attenzioni. Comandi elettrici, schienali regolabili, poggiatesta personalizzabili. Perché chi siede in fondo non deve sentirsi di troppo. Tutto è stato pensato per il benessere di ogni singolo passeggero. Il maxi schermo posteriore da 21,4 pollici introduce poi una nuova dimensione dell’intrattenimento. Film, giochi, streaming, divertimento puro.

Prestazioni e autonomia, due parole che non possono mancare quando si parla delle vetture Xpeng. La piattaforma a 800 V apre le porte a ricariche super veloci. Bastano pochi minuti per ritrovare centinaia di chilometri d’autonomia. E le versioni? Diverse, tutte interessanti. Chi cerca equilibrio potrà puntare sulla configurazione a motore singolo da 235 kW. Chi vuole di più troverà nella variante AWD a doppio motore la risposta alle sue esigenze. L’accelerazione, nella migliore versione del modello Xpeng , ferma il cronometro a 5,7 secondi sullo 0-100. Numeri da sportiva, su un monovolume. E l’autonomia? Fino a 740 km secondo il ciclo CLTC. Quanto è reale questa cifra? Solo l’uso quotidiano potrà dirlo.