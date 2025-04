Stop telemarketing eccessivo grazie a un filtro anti-spoofing

Il problema del telemarketing indesiderato, che disturba milioni di italiani ogni giorno, sta per ricevere un durissimo colpo. L’autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha dichiarato che entro la fine di aprile verrà adottata una nuova misura per sconfiggere il clispoofing. Stiamo parlando della pratica di nascondere il numero telefonico per farlo apparire come proveniente da fonti sicure. Questa preoccupazione ha reso le chiamate non richieste sempre più difficili da identificare e bloccare. Soprattutto quando i numeri vengono falsificati per sembrare di enti pubblici o aziende famose.

Il contrasto al telemarketing aggressivo diventa una priorità

Il filtro tecnologico, creato da Agcom, vuole risolvere questa situazione intervenendo direttamente sul problema dal principio. Questo sistema anti-spoofing, obbligatorio per tutti gli operatori telefonici, dovrà essere messo in pratica entro sei mesi dall’approvazione. Così facendo, l’autorità intende diminuire drasticamente le chiamate pubblicitarie ingannevoli. Anche perché spesso provengono da call center non autorizzati e che, grazie al clispoofing, evitano i tradizionali sistemi di identificazione. Massimiliano Capitanio, commissario di Agcom, ha sottolineato che il processo sarà ancora lungo. Ma anche l’adozione di questo filtro è fondamentale per la protezione degli utenti.

L’iniziativa di Agcom arriva dopo una lunga fase di consultazione pubblica. Iniziata lo scorso novembre, ha visto la partecipazione di operatori telefonici e altri soggetti del settore. Grazie a questo lavoro, è stato creato uno standard tecnico che obbligherà tutti gli operatori a effettuare il filtro tecnologico. La decisione è stata presentata dal direttore generale dell’autorità al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Questa è avvenuta durante un tavolo dedicato alla lotta contro il telemarketing aggressivo.

Secondo Agcom, questo non solo danneggia la qualità della vita degli utenti. Ma anche la credibilità del settore delle telecomunicazioni. Con questa nuova misura, si spera di diminuire notevolmente il numero di chiamate non richieste, garantendo così maggiore sicurezza e tranquillità ai consumatori.