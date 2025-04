Fastweb contro tutti: le tre offerte offrono fino a 300 GB in 5G

Fastweb rilancia con tre nuove offerte chiamate Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi, pensate per chi vuole navigare veloce e senza sorprese. La compagnia, premiata da Ookla per la quarta volta come operatore mobile più veloce d’Italia, punta tutto su semplicità, giga abbondanti e zero vincoli.

Fastweb Mobile e Mobile Full: tanto traffico dati a prezzo conveniente

La prima offerta, Fastweb Mobile, costa 8,95 euro al mese e include:

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

100 SMS;

150 GB di traffico dati, sfruttando una rete affidabile e molto veloce.

Salendo leggermente di prezzo, troviamo Mobile Full a 10,95 euro mensili, soluzione ideale per chi desidera navigare ancora più rapidamente grazie al 5G incluso senza costi aggiuntivi. Oltre a ciò, gli utenti ricevono sempre minuti illimitati, 100 SMS e ben 200 GB di traffico dati ogni mese.

Fastweb, con queste tariffe, mira a soddisfare soprattutto chi naviga molto sul web e cerca affidabilità. In più, chiunque scelga queste opzioni potrà optare gratuitamente per la eSIM (scheda virtuale) o richiedere la classica SIM fisica senza pagare nulla per la spedizione.

Mobile Maxi: tanti giga, sicurezza online e assistenza per gli animali domestici

Per gli utenti più esigenti, invece, c’è Mobile Maxi, la proposta più completa. Al costo di 12,95 euro al mese, questa offerta include addirittura:

300 GB di traffico dati, perfetti anche per streaming video e attività più impegnative;

minuti illimitati e 100 SMS;

il servizio Fastweb Protect , per una navigazione più sicura;

l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa, ideale per chi ha animali domestici.

Attivazione semplice e senza costi nascosti

Tutte e tre le offerte possono essere attivate direttamente online, in pochi minuti, utilizzando SPID o carta d’identità elettronica. Chi preferisce il contatto diretto può invece richiedere gratuitamente una chiamata oppure procedere alla classica videochiamata di identificazione. È previsto solo un piccolo costo di attivazione una tantum di 10 euro, dopodiché non ci sono ulteriori costi nascosti.

Con queste nuove offerte, Fastweb conferma la sua capacità di offrire tariffe trasparenti, veloci e realmente adatte alle esigenze degli utenti mobili italiani.