Su X in arrivo cambiamenti per la sezione messaggi?

Ci sono alcune indiscrezioni che riguardano un possibile cambiamento in arrivo su X. Secondo quanto emerso, sembra che la piattaforma di Elon Musk stia lavorando ad un profondo restyling del sistema di messaggistica. Quest’ultimo potrebbe sfociare nella nascita di una nuova funzione: XChat. Suddetto nome, anche se non ancora ufficiale, è diventato virale tra gli utenti. Utilizzato come etichetta per riferirsi a quella che sembra essere una vera piattaforma di messaggistica integrata.

Nuovo cambiamento in arrivo su X

Tutto è partito da uno scambio tra un utente e Zach Warunek, ingegnere software della piattaforma. Quest’ultimo ha rivelato come l’attuale sezione dei messaggi verrà eliminata. Una dichiarazione che ha subito fatto il giro del web, alimentando i sospetti su un cambiamento imminente. Un altro dipendente dell’azienda, però, ha chiarito che non si tratta di una rimozione totale della messaggistica, ma di una sua riscrittura.

L’obiettivo sarebbe duplice. Rinnovare il vecchio codice risalente ai tempi di Twitter e aggiungere nuove funzionalità. Tra le novità più chiacchierate ci sarebbero la crittografia end-to-end e l’invio di allegati multimediali. Ciò insieme alla possibilità di eliminare messaggi per tutti i partecipanti, anche nelle chat di gruppo, e persino l’invio di foto e video a visualizzazione singola.

Un’altra feature interessante potrebbe essere la possibilità di proteggere l’accesso ai messaggi con un PIN. In aggiunta, si vocifera anche di chiamate vocali e videochiamate direttamente dalla piattaforma. Una mossa che si allineerebbe con la visione di Musk, che ha già dichiarato di voler rendere X un hub completo per la comunicazione.

Per il momento, non ci sono date ufficiali sul rilascio di XChat. Ma il fermento e le continue indiscrezioni lasciano intendere che il lancio potrebbe non essere lontano. Se implementato con successo, XChat potrebbe segnare una nuova era per X. In grado di ridefinire il modo in cui milioni di utenti comunicano online.