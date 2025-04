Stangata UE su X: multa miliardaria in arrivo per Elon Musk?

Le autorità europee si preparano a colpire X con una sanzione che potrebbe superare il miliardo di dollari. L’accusa è pesante: la piattaforma di Elon Musk avrebbe violato le norme europee sui contenuti illeciti e la disinformazione. Secondo fonti vicine al dossier, Bruxelles intende lanciare un segnale forte a tutte le Big Tech. La decisione non è casuale e il tempismo è cruciale. Con un’America già in tensione su dazi e guerra in Ucraina, questa mossa rischia di incendiare ulteriormente i rapporti con Washington. L’Europa, intanto, non sembra intenzionata a indietreggiare. I funzionari europei hanno chiarito che l’indagine su X prosegue indipendentemente dagli interessi politici o economici.

Il braccio di ferro tra Bruxelles e Musk potrebbe presto diventare un caso globale. Il patron di Tesla e SpaceX, noto per le sue battaglie contro la censura, non ha mai nascosto la sua diffidenza verso le regolamentazioni europee e ora si trova sotto assedio. Ma è solo una questione di regole o c’è di più? L’Europa sta davvero difendendo i cittadini dalla disinformazione o vuole solo dare una lezione a uno degli uomini più influenti del pianeta? L’ombra di Donald Trump si allunga sulla vicenda. Musk è un suo alleato e colpire X significa, indirettamente, colpire anche l’ex presidente. Bruxelles, però, nega qualsiasi mossa politica. La Commissione Europea assicura di applicare le norme in modo equo, senza favoritismi o discriminazioni. Ciò basterà questa dichiarazione a spegnere le polemiche?

C’è ancora spazio per una tregua tra UE e Musk?

Non tutto è ancora scritto. Sebbene la multa sembri inevitabile, le autorità europee lasciano aperta la porta a un compromesso. Se X accettasse di modificare il suo sistema di controllo sui contenuti, potrebbe evitare il peggio. Musk è pronto a piegarsi? La sua visione di una piattaforma libera da vincoli si scontra con le esigenze di regolamentazione dell’Europa. E il rischio di una guerra legale è dietro l’angolo. Intanto, gli occhi del mondo restano puntati su Bruxelles. Se l’UE dovesse davvero infliggere questa multa record, nessuna piattaforma sarebbe più al sicuro. Il messaggio lanciato sarebbe chiaro: chi sfida le regole europee dovrà pagarne il prezzo.