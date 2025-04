OnePlus si prepara a presentare il suo nuovo tablet?

La linea di demarcazione tra OnePlus e Oppo sta diventando sempre più sottile. In tale contesto, l’apparizione di un nuovo dispositivo con codice OPD2408 nei registri della FCC ha subito destato l’interesse degli appassionati. Si tratta, con ogni probabilità, di un tablet, e le scommesse più accreditate puntano sull’Oppo Pad 4 Pro. Presentato in Cina solo poche settimane fa. Se l’indiscrezione si rivelasse corretta, è plausibile che tale nuovo dispositivo venga lanciato a livello globale con il marchio OnePlus. Forse come OnePlus Pad 3 Pro. Anche se none esiste un OnePlus Pad 2 Pro tale ipotesi rientra nella logica commerciale del gruppo. Quest’ultimo, infatti, spesso adatta i nomi dei prodotti alle esigenze del marketing o alla tempistica dei lanci.

OnePlus Pad 3 Pro: cosa si sa sul nuovo tablet?

Le specifiche tecniche del presunto dispositivo partono da uno schermo LCD da 13,2 pollici. Con risoluzione di 3.392 x 2.400 pixel e refresh rate a 144 Hz promette un’esperienza visiva fluida e dettagliata. La luminosità di picco a 900 nit garantisce una buona visibilità. Il dispositivo sarà caratterizzato dalla presenza di una batteria da ben 12.100 mAh. Con ricarica rapida a 67 W.

Il nuovo tablet OnePlus presenta un design estremamente sottile, con spessore sotto i 6 mm. E un peso di 675 grammi. Il centro del dispositivo sarà il nuovo Snapdragon 8 Elite. Le configurazioni di memoria variano da 8 a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage.

Anche per il comparto fotografico sono state riferite informazioni interessanti, per un tablet. Nello specifico, si parla di 8 MP per la camera frontale. Mentre quella posteriore è da 13 MP. Tali caratteristiche lasciano intendere che OnePlus sta preparando il terreno per un tablet di fascia premium. Un dispositivo in grado di ridefinire l’offerta Android nel segmento professionale e multimediale. Ora resta solo da attendere l’annuncio ufficiale da parte dell’azienda. Solo in tal modo sarà possibile capire se si tratta davvero si un OnePlus Pad 3 Pro e quali saranno le sue effettive caratteristiche.