Galaxy M56 è il nuovo medio gamma Samsung con buone specifiche e prezzo competitivo

Samsung Galaxy M56

Samsung ha ufficializzato il Galaxy M56, nuovo smartphone di fascia media pensato per un pubblico alla ricerca di un buon equilibrio tra prestazioni, autonomia e qualità del display. Il dispositivo, già disponibile in alcuni mercati, presenta specifiche tecniche aggiornate rispetto al modello precedente e si inserisce nella gamma M come alternativa solida ai dispositivi A-series.

Display AMOLED e refresh rate a 120 Hz

Il Galaxy M56 è dotato di un pannello Super AMOLED+ da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, una combinazione che garantisce una buona esperienza visiva, sia per la fruizione di contenuti multimediali che per la navigazione fluida. Il design segue le linee classiche dei modelli Galaxy M, con bordi piatti e un modulo fotocamera rettangolare sul retro.

Il display integra anche un lettore di impronte digitali sotto lo schermo, soluzione ormai comune nei dispositivi di fascia media e utile per un accesso rapido e sicuro.

Il Galaxy M56 è spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, un chip a 4 nm che offre prestazioni affidabili per la maggior parte degli utilizzi quotidiani, dal multitasking all’uso di app complesse. Il dispositivo arriva con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD.

Sul fronte dell’autonomia, il telefono monta una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 25W, in linea con gli standard Samsung per questa fascia di prezzo. L’autonomia dovrebbe garantire un’intera giornata di utilizzo anche in caso di uso intenso.

Il comparto fotografico del Samsung Galaxy M56 include una fotocamera principale da 50 MP, supportata da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e da una lente macro da 2 MP. La fotocamera frontale, integrata in un foro centrale nel display, è da 13 MP. Il software di gestione fotografica è One UI 6.1 basato su Android 14, con funzioni migliorate per l’elaborazione automatica delle immagini.

Il sistema operativo include anche funzionalità AI per l’ottimizzazione delle foto e aggiornamenti di sicurezza garantiti per almeno quattro anni.