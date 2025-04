Risultati positivi per TSMC nel primo trimestre 2025

TSMC

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ha registrato una crescita superiore alle attese nel primo trimestre del 2025, nonostante le crescenti pressioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina. Il più grande produttore mondiale di semiconduttori ha superato le stime di mercato, confermando la propria posizione strategica nell’industria globale dei chip.

Fatturato in aumento trainato dall’IA e dai chip a 3 nm

TSMC ha chiuso il trimestre con ricavi in crescita del 16,5% rispetto allo stesso periodo del 2024, grazie a una domanda elevata di chip avanzati utilizzati nei settori dell’intelligenza artificiale, data center e smartphone di fascia alta.

A trainare i risultati sono stati in particolare i chip prodotti con processo a 3 nanometri, ormai richiesti da grandi clienti come Apple, NVIDIA e AMD. La produzione su larga scala dei chip a 3 nm, sempre più adottati per applicazioni AI, ha consentito a TSMC di mantenere margini operativi solidi, nonostante l’aumento dei costi e l’incertezza geopolitica.

Il buon risultato arriva in un contesto complicato dalle tensioni commerciali tra USA e Cina, con nuove restrizioni all’export e dazi che potrebbero colpire i fornitori asiatici. Tuttavia, TSMC è riuscita finora a contenere l’impatto delle misure statunitensi, grazie alla diversificazione della clientela e all’espansione delle proprie attività anche fuori da Taiwan, come dimostrano gli investimenti in Giappone e negli Stati Uniti.

L’azienda ha anche rafforzato i rapporti con clienti statunitensi e mantenuto l’interesse di partner europei, consolidando una posizione che la rende meno vulnerabile a singoli blocchi commerciali.

Guardando al resto del 2025, TSMC prevede una domanda ancora forte per i chip avanzati, spinta dalla continua evoluzione dell’IA generativa, dei dispositivi mobili premium e dell’automotive. L’azienda ha dichiarato che continuerà a investire nella ricerca su nodi a 2 e 1,4 nm, confermando l’impegno a rimanere all’avanguardia nei processi produttivi.

TSMC ha anche ribadito l’intenzione di mantenere la leadership tecnologica globale, evitando dipendenze eccessive da un solo mercato. La solidità finanziaria emersa dai risultati trimestrali fornisce un margine di manovra ampio per affrontare eventuali cambiamenti nel contesto internazionale.