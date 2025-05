Samsung Galaxy S21 FE, l’update alla One UI 6.1 può danneggiare il display

La community Samsung sta iniziando a segnalare nuovamente un problema emerso qualche tempo fa ma che sta tornando a colpire i Galaxy S21 FE. I dispositivi del produttore coreano presentano un difetto al display che sembra ricorrente nei dispositivi dell’azienda.

Un utente ha mostrato su Reddit delle foto di un Galaxy S21 FE in fase di aggiornamento che inizia a sviluppare un bug sul pannello. Durante l’update, diventa ben evidente una linea verticale di colore verde sul display che riporta alla mente uno dei difetti più diffusi dei dispositivi Samsung.

Tale difetto va a compromettere irrimediabilmente il dispositivo e la sua usabilità, causando non pochi problemi agli utenti. Infatti, una volta comparsa la linea verde, questa non va più via, evidenziando che si tratta di un problema hardware.

Un utente ha documentato la comparsa di un difetto sul display durante l’update alla One UI 6.1 sul proprio Samsung Galaxy S21 FE

L’utente che ha diffuso la notizia ha precisato che l’update che stava eseguendo era l’installazione della One UI 6.1. Si tratta di un update che notoriamente causava questo tipo di errore nel 2024, anno del rilasciol, ma il malcapitato ha effettuato l’aggiornamento consapevolmente. A distanza di un anno dai primi casi, l’utente pensava che il bug fosse risolto. Purtroppo, così non è stato ed ha potuto ammirare impotente la comparsa della linea verde sul display.

Su Reddit si legge che l’installazione della One UI 6.1 è proseguita senza intoppi fino al 60%. Solo a questa percentuale è comparsa la prima linea verde molto sottile che è diventata man mano più spessa e invasiva. L’intera sequenza è stata registrata e condivisa online per dimostrare l’evoluzione del bug.

Al termine dell’update, l’utente ha contattato Samsung per ottenere informazioni e chiedere l’intervento in garanzia. Tuttavia, l’azienda coreana non ha proposta la sostituzione gratuita come fatto in passato ma ha chiesto il pagamento di 200 dollari per il cambio del display.