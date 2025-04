Follia AMAZON: sconto storico su Apple iPhone 15

La promozione che Amazon ha deciso di mettere a disposizione di tutti i consumatori è una delle migliori degli ultimi mesi, soluzione che prevede la possibilità di acquistare l’Apple iPhone 15, con una spesa finale da sostenere tutt’altro che elevata, almeno in confronto agli standard a cui siamo solitamente abituati.

La variante attualmente in promozione prevede una memoria interna di 128GB, un quantitativo più che bilanciato e soddisfacente per la maggior parte degli utilizzi, considerando che comunque è poi possibile pensare di fare affidamento sul cloud, nell’eventualità in cui possa servire più spazio, essendo la memoria interna non espandibile con microSD.

Apple iPhone 15: che occasione con questo prezzo basso su Amazon

Il prezzo di vendita di Apple iPhone 15 è uno dei migliori in circolazione, dovete infatti sapere che per la variante in oggetto non è previsto il pagamento del listino di 879 euro, ma è previsto uno sconto del 20%, che lo porta a costare solamente 699 euro. La spedizione avviene direttamente al vostro domicilio a titolo completamente gratuito, con consegna in tempi rapidi e soprattutto garanzia legale della durata di 24 mesi. Ecco qui il link dove acquistarlo.

In netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere, quindi smartphone sempre più grandi ed ingombranti, Apple iPhone 15 raggiunge un peso di soli 171 grammi, con dimensioni complessive che si fermano a soli 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore. Il processore è Apple A16 Bionic, esa-core con frequenza di clock a 3,46GHz, che viene poi affiancato dalla presenza di una GPU Apple a 5-core, oltre ai suoi 6GB di RAM. Il display è da 6,1 pollici di diagonale, presenta risoluzione di 1179 x 2556 pixel, Super Retina XDR OLED con densità di 460 ppi ed anche 60Hz di refresh rate.