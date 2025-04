Ho. Mobile: una nuova offerta vi permette di navigare senza preoccupazioni

Se state cercando una nuova offerta da attivare sul vostro numero di cellulare e non sapete proprio quale scegliere oggi ve ne proponiamo una che sicuramente potrebbe fare al caso vostro, dal momento che include tutto il necessario per un’esperienza d’uso completa e soddisfacente, da diverso tempo il mercato della telefonia italiana infatti garantisce a tutti i clienti delle ottime offerte grazie a cataloghi sempre aggiornati con nuove possibilità inserite ogni giorno, quella di cui vi parleremo oggi è un’offerta lanciata da Ho mobile che include minuti, SMS e giga al massimo della velocità ad un prezzo davvero competitivo, elemento che da sempre contraddistingue l’operatore che cerca di garantire prezzi davvero accessibili per ogni utente.

Promo online

L’offerta di cui vi parliamo oggi permette a chi decide di attivarla di godersi ben 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, ovviamente nell’offerta sono anche inclusi i dati per navigare in roaming senza costi aggiuntivi all’interno delle nazioni europee, il prezzo mensile ammonta a 9,99 €.

L’unico dettaglio a cui dovete prestare attenzione però risulta essere l’attivazione, l’offerta infatti ha un costo di attivazione di 2,99 € ma solo per coloro che effettuano la portabilità da altro operatore mantenendo il proprio numero proprio da un operatore virtuale che deve essere presente in una lista di operatori supportati, tale lista è consultabile nella pagina dedicata alla promozione e nel caso non dovesse essere presente il costo di attivazione salirà a 29,90 €, quest’ultimo in ogni caso include il costo della Sim che in questa offerta è disponibile sia in formato fisico sia informato eSIM.

Se siete interessati, dunque tutto ciò che dovete fare è verificare di rispettare tale requisito e poi procedere all’attivazione che può essere effettuata comodamente online e in pochi semplici passi, sul sito ufficiale dell’operatore telefonico sono presenti tutte le istruzioni necessarie per procedere senza problemi.