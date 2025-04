Amazon fa un REGALO: Huawei Watch Fit 3 in super SCONTO e cuffie GRATIS

Una campagna promozionale davvero di tutto rispetto e capace di catturare sin da subito l’attenzione dei consumatori che vogliono cercare di acquistare un ottimo smartwatch, ed allo stesso tempo ricevere anche un regalo che gli permetta di fruire perfettamente di un ecosistema sufficientemente vario ed ampio come quello di Huawei. La promozione di cui vi parliamo oggi è disponibile su Amazon, e prevede l’acquisto di Huawei Watch Fit 3.

Il dispositivo, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, può facilmente essere utilizzato sia con iOS che con Android, godendo nel pieno delle sue funzionalità, oltre al controllo tramite l’applicazione ufficiale Huawei Health che è scaricabile dallo Huawei AppGallery o dal web. La versione che trovate linkata nel nostro articolo prevede un ottimo display AMOLED da 1,82 pollici di diagonale, completamente a colori e touchscreen, che porta ad un sistema di controllo dedicato con corona circolare ed anche pulsante fisico posto appena sotto, oltre ad un cinturino sport realizzato in tessuto.

Amazon, che regalo oggi con lo Huawei Watch Fit 3

Ciò che rende particolarmente speciale la promozione, non è tanto il prezzo finale di vendita di soli 109 euro, contro i quasi 199 euro di listino, quanto la possibilità di ricevere un regalo molto speciale. Coloro che effettivamente provvederanno all’acquisto del prodotto in questi giorni su Amazon, potranno ricevere in cambio le cuffiette Huawei FreeBuds SE 2 a titolo completamente gratuito, un regalo inatteso, ma comunque molto gradito. Ordinatelo subito qui.

Gli utenti possono eventualmente acquistarlo in svariate colorazioni, le quali potrebbero presentare prezzi altrettanto differenti tra loro. Consigliamo ad ogni modo di aprire il link che trovate poco sopra, per scegliere quale è il modello più adatto alle vostre esigenze, in quanto potrebbe cambiare anche il cinturino incluso.