Energia dove serve: nasce il PU500 di Volvo Energy

Volvo Energy ha lanciato il PU500 BESS, un sistema di accumulo energetico che non conosce limiti. Nasce per rispondere a una domanda inarrestabile: energia sicura, ovunque. La realtà attuale impone soluzioni mobili, immediate, versatili. E chi può permettersi ritardi quando la rete elettrica non arriva? Questo nuovo sistema ha una missione chiara: fornire energia stabile anche dove sembra impossibile. Il PU500 Volvo è stato progettato per offrire potenza continua in ogni condizione. Il suo cuore pulsante custodisce tra 450 e 540 kWh di energia, pronti a essere rilasciati con precisione chirurgica. Nessuna situazione è troppo estrema, nessun luogo troppo remoto. Per chi lavora in condizioni difficili, è molto più di un supporto: è un alleato.

Il potere della velocità Volvo

Una delle caratteristiche che colpisce di più è il caricatore rapido in corrente continua da 240 kW, integrato direttamente nel dispositivo. Una scelta che segna un confine netto con il passato. Elisabeth Larsson, responsabile vendite di Volvo Energy, ha parlato di affidabilità e adattabilità, sottolineando quanto fosse urgente una soluzione così. Un camion elettrico può essere caricato completamente in un’ora e mezza. Fino a venti auto possono ricevere energia nell’arco di una giornata. Davvero si può ignorare una tecnologia così quando il tempo è tutto? In un mondo che corre verso l’elettrico, il PU500 Volvo diviene strategico.

Il PU500 Volco inoltre non si limita a distribuire energia. La sua funzione power boosting porta nuove regole in campo. In aree con poca rete o senza alcuna connessione, continua a caricarsi. Anche con alimentazione minima, garantisce energia pronta all’uso. Una promessa mantenuta per chi affronta ambienti ostili. Niklas Thulin, alla guida dell’offerta BESS, ha ricordato l’importanza della compatibilità universale. Con il connettore CCS2, ogni macchina può collegarsi al sistema senza nessuna esclusione o limite. Mentre si guarda dunque al futuro, Volvo Energy anticipa la prossima mossa: controllo digitale e gestione smart dell’energia. Il PU500 non è solo un prodotto, ma è un passo deciso verso una nuova autonomia.