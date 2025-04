Fritz!Box: connessione garantita anche durante i blackout

Una rete stabile è ormai una necessità quotidiana, e AVM lo sa bene. Per questo, nei laboratori del programma beta Fritz!Lab, è in fase di test un aggiornamento. Una novità che potrebbe fare la differenza in caso di problemi alla connessione principale. I router Fritz!Box 7590 e 7590AX stanno ricevendo un firmware sperimentale che consente, per la prima volta in modo automatizzato, il cosiddetto “failover”. In parole semplici, si tratta del passaggio immediato a una connessione internet alternativa nel momento in cui quella principale smette di funzionare.

Fritz!Box e Fritz!OS 8.20: il futuro del networking domestico passa dal beta testing

Questa nuova funzione rappresenta una svolta per la gestione della rete domestica e aziendale. Infatti ora non sarà più necessario intervenire manualmente per ristabilire l’accesso a internet. Il router si occuperà di tutto ciò da solo. Purché nella rete mesh sia presente almeno un Fritz!Box con modulo 4G/5G e SIM attiva. Oppure un dispositivo dotato di chiavetta USB per connessioni mobili. Il sistema effettua così lo switch tra le fonti disponibili, garantendo continuità anche durante un blackout di rete.

Ma le novità non finiscono qui. Il firmware attualmente in fase di lancio anticipa anche alcune delle caratteristiche principali del futuro Fritz!OS 8.20, il cui rilascio stabile è atteso per l’autunno. Tra queste, emerge la nuova modalità Mesh Repeater per il 7590 AX. La quale consente di trasformare il router in un ripetitore wireless per espandere il segnale Wi-Fi in tutta la casa. In questo modo, AVM migliora la copertura della rete senza necessità di cavi o configurazioni complesse.

Oltre alla gestione avanzata della rete, il nuovo sistema introduce anche strumenti ottimizzati per la smart home, dando più controllo agli utenti. Insomma, i partecipanti al programma beta, pur rinunciando temporaneamente a una piena stabilità del sistema, stanno sperimentando in anteprima un’evoluzione considerevole del software di gestione dei dispositivi Fritz!Box. Una volta completata la fase di test, le nuove funzionalità verranno estese anche ad altri modelli, non solo ai top di serie.