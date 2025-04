TIM, per Pasqua arriva xTe 200 Giga Silver

Anche l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di fare un bel regalo ai propri utenti per festeggiare la festività della Pasqua. L’operatore, in particolare, ha deciso di rendere disponibile una nuova promo aggiuntiva denominata TIM xTe 200 Giga. Quest’ultima darà la possibilità agli utenti di utilizzare un bundle extra di traffico dati rispetto a quelli previsti dalla propria offerta di rete mobile. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM xTe 200 Giga, nuova opzione aggiunta per celebrare la Pasqua

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM sta proponendo ad alcuni suoi già clienti selezionati l’attivazione di una nuova promozione aggiuntiva. Come già accennato in apertura, ci stiano riferendo alla nuova promo denominata TIM xTe 200 Giga. Con quest’ultima gli utenti potranno utilizzare un bundle extra di traffico dati per navigare in tranquillità durante le festività della Pasqua. I fortunati già clienti potranno attivare la promo in questione recandosi direttamente nell’app ufficiale dell’operatore. Qui sarà infatti presente una sezione con scritto “Una sorpresa Gigante, una Pasqua eccezionale!”.

Questa nuova opzione aggiuntiva per celebrare la festività della Pasqua sarà però disponibile all’attivazione soltanto per pochi giorni. Tutti gli utenti interessati avranno infatti tempo fino alla giornata del prossimo 24 aprile 2025. Nello specifico, una volta attivata la promo gli utenti avranno a disposizione il bundle aggiuntivo di giga ler la durata di un mese. Dopo di che, la promo verrà disattivata in maniera automatica. Gli utenti dovranno sostenere un costo tutto sommato contenuto pari a 4,99 euro.

A fronte di questa spesa, però, gli utenti potranno utilizzare per un mese ben 200 GB di traffico dati extra rispetto a quelli già previsti normalmente dalla propria offerta di rete mobile. Oltre a questo, gli utenti potranno inoltre sfruttare la navigazione sulle nuove reti di quinta generazione dell’operatore. Si tratta in particolare del 5G Ultra di TIM, che permette di navigare alla massima velocità.