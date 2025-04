Snapdragon X Elite 2: voci di un boost di prestazioni davvero importante

Nei prossimi mesi, un prodotto che sicuramente farà parlare molto di sé e rappresentato dal successore degli attuali processori Snapdragon X Elite, nello specifico, stiamo parlando di una serie di processori che dovrebbe prendere semplicemente il nome di X Elite 2, Sui quali però già ora si è mossa una voce di corridoio davvero importante dal momento che, come prevedibile, questi processori porteranno un aumento di prestazioni, ma che secondo la recente voce trapelato online sarà più importante di quanto ci si aspetti.

Un aumento davvero importante

Secondo quanto dichiarato da alcune fonti vicine al settore, il modello di prossima generazione potrebbe vantare una frequenza di clock di base che partirebbe da un valore decisamente importante di 4,4 GHz, con un aumento di dunque 600 megahertz rispetto al modello attuale e che nel complesso comporterebbe un aumento di prestazioni pari al 22% in più rispetto al modello di questa generazione.

Ma non è finita qui, le voci di corridoio trapelate in rete parlano anche di un passaggio da un processo produttivo a 4 nm ad uno a 3 nm o addirittura a 2 nm, ciò ovviamente porterebbe dei vantaggi davvero importanti poiché permetterebbe di abbattere in maniera sensibile i consumi e la quantità di calore generata, ma non è finita qui, secondo queste voci potremmo vedere l’arrivo di una configurazione con ben 18 core, si tratta di una voce però decisamente ottimistica e quella che suggerisce invece una configurazione a 3 nm con un aumento di core rispetto ai 12 presenti attualmente risulta decisamente più attendibile dal momento che consentirebbe di mantenere i costi ancora entro il limite del normale.

Ovviamente le risposte più sicure ce le porterà soltanto il futuro, indubbiamente l’azienda sta lavorando a qualcosa di importante, visto il grande successo riscontrato dall’attuale generazione che ha consentito una vera e propria rinascita dell’architettura Arm, dunque è decisamente plausibile pensare che per il futuro voglia fare le cose in grandi e mostrare i muscoli ancora una volta, ci sarà però da attendere almeno fino alla fine di quest’anno per sapere qualcosa in più.