OnePlus, il nuovo tablet con un potente soc

Il noto produttore tech OnePlus sta preparando l’arrivo sul mercato non solo di nuovi smartphone. L’azienda ha infatti nei suoi piani un nuovo tablet, il quale potrebbe arrivare ufficialmente con il nome di OnePlus Pad 3 Pro. Dopo aver visto un modello ricevere la certificazione FCC, ora il nuovo device è stato avvistato in rete sul portale di benchmark Geekbench. Vediamo qui di seguito i dettagli emersi.

OnePlus Pad 3 Pro, il nuovo tablet dell’azienda passa dal portale di benchmark Geekbench

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi tablet di punta del produttore tech OnePlus è stato avvistato in rete sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, il device in questione potrebbe arrivare sul mercato con il nome di OnePlus Pad 3 Pro. Quest’ultimo è stato dunque registrato sul portale con il numero di modello OPD2413. Per quanto riguarda i punteggi, il nuovo tablet è riuscito a totalizzare 3091 punti in single core e 9638 punti in multi core.

Oltre a questo, il portale Geekbench ci ha poi rivelato alcune delle sue future specifiche tecniche. Secondo quanto è stato riportato, il nuovo device dell’azienda sarà alimentato da un processore estremamente potente. Ci stiamo riferendo al soc Snapdragon 8 Elite. A supporto delle performance già di per sé elevate troveremo poi fino a 16 GB di memoria RAM (saranno sicuramente disponibili ulteriori tagli di memoria). Il sito in questione ha poi rivelato la versione del software che sarà installata a bordo, ovvero Android 15.

Per il momento queste sono le informazioni rivelate da Geekbench. Ricordiamo però che il nuovo OnePlus Pad 3 Pro potrebbe essere con molta probabilità una versione re-branded del tablet del cugino Oppo, ovvero Oppo Pad 4 Pro. Se sarà così, ci possiamo aspettare le stesse caratteristiche principali. Tra queste, possiamo ad esempio aspettarci la presenza di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 13.2 pollici e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 144Hz.