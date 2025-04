App Xbox: con l’update in arrivo ora si possono comprare i giochi da Android

Microsoft ha recentemente rilasciato un aggiornamento davvero importante, per non dire di valore storico, per la sua app Xbox presente all’interno del Google Play Store, per chi non lo sapesse questa applicazione consente di accedere a tutto il catalogo di titoli giocabili in cloud anche su smartphone, in modo da poter appunto godere dell’esperienza di gioco, anche su altri dispositivi che non siano necessariamente un Xbox.

Ora giochi acquistabili

Il recente update introdotto da Microsoft rilascia la possibilità di acquistare titoli per Xbox direttamente dall’applicazione per Android, questa possibilità precedentemente non era disponibile dal momento che era necessario pagare delle commissioni a Google davvero salate per poter effettuare acquisti all’interno di applicazioni poiché l’azienda imponeva gli sviluppatori di utilizzare i propri sistemi di pagamento, tale obbligo ora non è più vincolante e dunque i vari sviluppatori, come Microsoft, possono utilizzare i propri sistemi di pagamento senza far gravare sull’acquirente finale il costo dell’operazione, d’ora in avanti dunque i titoli Xbox giocabili poi in cloud o direttamente sulla propria console sono acquistabili anche dall’App Xbox disponibile per Android.

Per chi non lo sapesse, da diverso tempo Microsoft si sta impegnando per trasformare Xbox non solamente in una con console da gioco bensì in un vero e proprio hub, in un concetto di gioco che va oltre la console stessa, ciò è legato al fatto che l’azienda sta puntando fortemente sulla propria piattaforma online che consente di giocare a tutti i titoli in possesso e a tutti i titoli disponibili con il game pass direttamente in cloud su tutti i dispositivi che supportano l’applicazione Xbox.

Ovviamente la possibilità di acquistare i pro titoli direttamente dal proprio smartphone apre a numerose possibilità in più poiché permette di eliminare un ostacolo importante soprattutto per coloro che non erano o non sono in possesso di una console Xbox ma vogliono comunque usufruire dei titoli disponibili in cloud.