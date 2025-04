La svolta di Xbox, la console punta al futuro mobile

Il mondo Xbox potrebbe presto entrare in una nuova fase, quella del gioco portatile. Phil Spencer, responsabile della divisione gaming di Microsoft, ha da poco rilasciato dichiarazioni che fanno ben sperare gli appassionati. In un’intervista con la creator iJustine, egli infatti ha raccontato con entusiasmo il desiderio di ampliare l’esperienza Xbox “al di fuori del salotto“. Anche se è stato attento a mantenere un certo riserbo, ha ammesso che qualcosa si sta muovendo dietro le quinte.

Tra rumor e ambizioni: Microsoft ci crede davvero ad una Xbox mobile

Non si tratta solo di un’idea campata in aria. Microsoft da tempo sta da tempo sperimentando diverse soluzioni hardware. In più secondo alcune indiscrezioni potrebbe esserci una collaborazione in corso con ASUS. L’obiettivo? Un dispositivo portatile ibrido, che non sia una console Xbox in senso stretto, ma un PC da gaming compatto e versatile. Questo strumento sarebbe perfettamente integrato con il mondo-Xbox, a partire da un pulsante guida dedicato fino a una forma più ergonomica, pensata per le sessioni di gioco in mobilità.

Malgrado il silenzio ufficiale, è sempre più evidente che Microsoft voglia dire la sua nel settore del gaming portatile. L’aumento della popolarità di dispositivi come Nintendo Switch e Steam Deck ha probabilmente spinto il colosso americano a esplorare nuove direzioni. Le parole di Spencer lasciano così intuire un cambio di passo. Sembra proprio che la Xbox non voglia più essere confinata a SeriesX e Series S.

È importante però precisare che si aspetta una console portatile Xbox classica dovrà pazientare ancora. Secondo alcune fonti, un prodotto di questo tipo non vedrà la luce prima del 2027. Ma i prototipi esistono e il progetto sta prendendo forma. Se dovesse concretizzarsi, Microsoft potrebbe riuscire ad attirare una nuova fascia di pubblico, quella dei gamer sempre in movimento. Con l’acquisizione di Activision Blizzard e un catalogo giochi sempre più ampio, il terreno è fertile per sperimentare.

L’attesa è palpabile tra gli appassionati, che si chiedono quando l’azienda svelerà ufficialmente le sue carte. Ma una cosa è certa, Phil Spencer non ha mai nascosto il suo entusiasmo per questo progetto. E quando il numero uno di Xbox è così coinvolto, significa che qualcosa di importante sta davvero per accadere.