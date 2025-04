CUPRA lancia la nuova motorizzazione 2.0 TSI da 204 CV con Formentor e Leon Sportstourer

CUPRA migliorare il livello delle prestazioni con l’introduzione del nuovo motore 2.0 TSI da 204 cavalli. Una soluzione disponibile sulle versioni Formentor e Leon Sportstourer. Questa nuova unità a benzina si posiziona tra le proposte di serie come alternativa equilibrata tra potenza e accessibilità. Il motore è abbinato al cambio automatico DSG a 7 rapporti e alla trazione integrale 4Drive. Un’accoppiata pensata per garantire fluidità di guida e sicurezza su ogni tipo di fondo. La nuova motorizzazione è già ordinabile in Italia e si inserisce in un contesto tecnico raffinato, che non rinuncia alle prestazioni.

Gamma completa e tecnologia ibrida: CUPRA punta sulla scelta

La CUPRA Formentor, dotata del nuovo propulsore, offre determinate caratteristiche. Tra cui una coppia di 320Nm, accelerazione da 0 a 100km/h in 6,7sec e raggiunge una velocità massima di 225km/h. La Leon Sportstourer, più aerodinamica, tocca invece i 233km/h con la stessa accelerazione. I consumi si attestano tra i 7,4 e i 7,8litri ogni 100km. Mentre le emissioni di CO₂ oscillano tra i 167 e i 176g per chilometro, secondo il ciclo WLTP. Il peso complessivo in ordine di marcia è rispettivamente di 1.575kg per la Formentor e 1.585kg per la Sportstourer.

Con questa novità, l’offerta benzina di CUPRA si fa ancora più completa. Poiché affianca la versione da 204CV alla più potente da 333CV. Ma non è tutto. La casa automobilistica spagnola propone anche motori diesel, mild-hybrid e ibridi plug-in e-HYBRID, capaci di offrire fino a 120km di autonomia in modalità esclusivamente elettrica. Una serie pensata per soddisfare le esigenze di una clientela ampia, che cerca sportività ma anche soluzioni sostenibili.

I prezzi partono da 44.050€ per la Formentor e da 41.950€ per la Leon Sportstourer. Confermando così l’limpegno di CUPRA nell’offrire modelli tecnologici, performanti e accessibili per tutti. Insomma, non ci resta che attendere il loro prossimo rilascio e vedere tutto ciò come sarà accolto dal pubblico.