WhatsApp: il pericolo arriva direttamente in chat e svuota il conto in banca

A quanto pare d’ora in avanti quando utilizzate WhatsApp dovrete prestare ancora più attenzione ai pericoli che scaturiscono dalle classiche truffe online che ogni giorno cercano di colpire milioni di utenti, recentemente infatti i truffatori stanno colpendo moltissimi utenti italiani utilizzando il noto social di messaggistica istantanea, nello specifico l’obiettivo è quello di portarli a far trapelare i loro dati bancari per poi utilizzarli per penetrare nei loro conti in banca e svuotarli di tutti i risparmi, WhatsApp da diverso tempo viene utilizzato con questo scopo dal momento che garantisce molte più possibilità di successo poiché permette di raggiungere molte più persone rispetto ai classici SMS o mail.

Come se non bastasse nella nuova truffa entrata in circolazione in Italia da diverse settimane i truffatori non utilizzano soltanto WhatsApp ma le videochiamate, tale strumento infatti sebbene possa sembrare paradossale, permette di aumentare le possibilità di successo in modo importante e soprattutto non permette alla vittima di tutelarsi in nessun modo, dunque cerchiamo di scoprire al meglio come funziona questa nuova truffa per poterci difendere in modo adeguato.

Truffa via video

La nuova truffa è entrata in circolazione recentemente esordisce con un semplice messaggio che arriva dai truffatori i quali spacciandosi per la banca della vittima riferiscono l’urgenza di comunicare un messaggio importante che può essere recapitato solo tramite video chiamata a, in tal modo convincono la vittima ad attivare per l’appunto la video chiamata a e poi la convincono anche ad attivare la condivisione dello schermo, una volta ottenuti questi passi indispensabili poi la convincono ad effettuare l’accesso all’interno del proprio Internet banking, in tal modo ovviamente i truffatori possono registrare le credenziali di accesso in un lampo per poi utilizzarle a proprio vantaggio, se anche voi doveste ricevere un contatto di questo genere, la cosa migliore da fare ovviamente risulta non eseguire nessun tipo di istruzione che vi viene riferita.