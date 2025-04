Subaru Outback 2026: la svolta del SUV che non ci si aspettava

Al Salone di New York, la Subaru Outback 2026 ha smesso i panni della station wagon per abbracciare una nuova identità. Il cambiamento è evidente, profondo. Nessuno poteva immaginare una trasformazione tanto decisa, eppure eccola lì, più squadrata, più imponente, più SUV che mai. Le linee si sono fatte più tese, i passaruota ora vestono di plastica robusta, pronte ad affrontare ogni terreno. Il frontale è dominato da fari sdoppiati e da un’enorme griglia che porta al centro il logo delle Pleiadi, quasi a rivendicare con orgoglio la propria eredità. Anche al posteriore la Subaru si fa notare, con una barra a LED che unisce i gruppi ottici. Ogni dettaglio urla potenza, solidità, voglia di libertà. La linea del tetto, più piatta rispetto al passato, amplia lo spazio per passeggeri e bagagli. La nuova Subaru Outback magari non vuole piacere a tutti, ma sicuramente vuol piacere a chi osa.

Dentro la nuova Subaru: tecnologia e praticità

Gli interni sono pura digitalizzazione e comfort. Dietro al volante multifunzione pulsa uno schermo da 12,3 pollici, tutto dedicato alla strumentazione. Al centro della plancia della nuova Subaru, il display da 12,1 pollici promette un infotainment più veloce, reattivo, intuitivo. Apple CarPlay e Android Auto sono di serie, perché nessuno accetta più compromessi. Lo spazio del SUV Subaru? Generoso, come ci si aspetta da un SUV vero. I 980 litri di carico parlano chiaro. Ogni viaggio diventa possibile, ogni meta sembra più vicina. Il comfort dei passeggeri posteriori è migliorato, grazie a un abitacolo più arioso. Si percepisce cura, si respira evoluzione. Subaru ha scelto la via dell’essenzialità moderna, senza dimenticare chi cerca sostanza prima dell’apparenza.

Il modello ha ancora come motore il boxer. La versione base monta un 2.5 litri aspirato da 180 CV, con trazione integrale Symmetrical AWD e trasmissione CVT. Per chi pretende di più, le versioni XT e Wilderness offrono un 2.4 litri turbo da 260 CV. Le prestazioni si fanno sentire, la guida si fa coinvolgente. Il sistema X-MODE promette grip anche nei momenti più difficili per guidare la Subaru ovunque e comunque. Ogni dettaglio tecnico è studiato per garantire sicurezza e controllo. L’altezza da terra di 22,7 cm non è un vezzo: è una dichiarazione di indipendenza. Con il pacchetto Eyesight, l’Outback offre guida assistita di Livello 2, pronta a intervenire quando serve. Le vendite inizieranno negli Stati Uniti a fine 2025. E l’Europa? Ancora nessuna certezza.