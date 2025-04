Kena Mobile: 330 GB mensili a meno di 6€

Kena Mobile rappresenta una valida opzione per tutti gli utenti che sono alla ricerca di offerte vantaggiose e competitive. L’operatore virtuale si appoggia alla solidissima rete TIM offrendo trasparenza, semplicità e convenienza. Le offerte Kena sono pensate per adattarsi a una varietà di utenti. A tal proposito, le sue recenti promo risultano un’occasione da non perdere. A partire da soli 5,99€ mensili, con l’opzione ricarica automatica , è possibile avere accesso a piani che includono minuti illimitati, SMS e fino a 330 GB di traffico internet. In più, ogni attivazione prevede un mese gratuito e nessun costo iniziale. Ciò a patto che si concedano i consensi commerciali.

Kena Mobile: promo imperdibili

Un aspetto distintivo dell’operatore virtuale è l’assenza di vincoli. Gli utenti sono liberi di cambiare offerta, disattivare il servizio o modificarlo in qualsiasi momento. Il tutto senza penali. Tale approccio orientato alla libertà e alla trasparenza è particolarmente apprezzato in un’epoca in cui molti operatori impongono clausole vincolanti e costi nascosti. Con l’opzione RESTART, inoltre, anche chi finisce i giga prima del rinnovo può continuare a navigare anticipando il mese successivo. Una soluzione utile e flessibile per non restare mai senza connessione.

Ci sono diverse possibilità messe a disposizione. Tutte offrono minuti illimitati e 200 SMS. A cambiare è la quantità di giga disponibile ogni mese. Nel dettaglio, con 5,99€ mensili, si ottengono fino a 200 GB con ricarica automatica. Con 6,99€, invece, sono disponibili fino a 230 GB. La promo a 7,99€ mensili, permette agli utenti di ottenere fino a 250 GB. Mentre con 9,99€ si arriva a fino 330 GB.

Attivare una SIM Kena è semplice e veloce. Grazie all’identificazione via SPID o video selfie, non è nemmeno necessario recarsi in un negozio. La SIM arriva direttamente a casa. Gli utenti possono gestire ogni passaggio tramite l’app MyKena, disponibile per Android e iOS. Tale servizio consente anche di controllare il credito, cambiare piano, aggiungere servizi e monitorare fino a sette numeri contemporaneamente. Con tali caratteristiche, Kena è una delle scelte più interessanti per chi cerca un operatore affidabile, moderno e vicino alle reali esigenze dell’utente.