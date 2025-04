Corsair lancia i nuovi alimentatori HXi: potenza e silenzio per i PC di ultima generazione

Corsair ha alzato il livello nel mercato degli alimentatori per PC. Come? Con il lancio dei nuovi modelli HX1200i e HX1500i. Due soluzioni pensate per coloro che cercano prestazioni superiori senza rinunciare al silenzio. Questi hanno una potenza rispettivamente di 1200W e 1500W. In particolare si distinguono per la loro capacità di supportare le più moderne schede grafiche. Tra cui le NVIDIA RTX 50 Series e le AMD 9070Series.

Le innovazioni di Corsair vanno ben oltre la semplice potenza. Poiché puntano anche sulla silenziosità. Un aspetto fondamentale per i costruttori di PC che cercano la perfezione in ogni dettaglio. L’introduzione della modalità Zero RPM per la ventola da 140mm, che si attiva solo quando necessario, è uno degli elementi tipici di questi alimentatori. In questo modo, gli utenti possono godere di una macchina potente, ma al contempo silenziosa durante le attività quotidiane.

Con Corsair puoi contare su un’alimentazione affidabile e duratura: garanzia e specifiche avanzate

Un’altra caratteristica rilevante dei nuovi alimentatori Corsair HX1200i e HX1500i è l’introduzione dei cavi 12V-2×6, dotati di connettori bicolore. I quali oltre a rendere l’aspetto estetico più accattivante, offrono una sicurezza visiva immediata. Infatti basta un’occhiata per capire se sono correttamente collegati. Il design consente poi una migliore gestione degli spazi all’interno del case, riducendo il disordine e migliorando il flusso d’aria. I cavi piatti e flessibili sono facili da maneggiare. Ma soprattutto contribuiscono a un’installazione più semplice e ordinata. Simili soluzioni sono pensate non solo per migliorare l’aspetto del PC, ma anche per ottimizzare le prestazioni e la durata del sistema.

Corsair non ha trascurato nemmeno la qualità interna degli alimentatori. Ha infatti utilizzato condensatori a elettroliti giapponesi con una resistenza termica fino a 105°C. Questi componenti sono selezionati per garantire stabilità e durata nel tempo, anche sotto carichi elevati. La compatibilità con gli standard ATX 3.1 e PCIe 5.1, unita alla certificazione Cybenetics Platinum, assicura che gli utenti non solo abbiano a disposizione un alimentatore potente. Oltre che altamente efficiente dal punto di vista energetico. La possibilità di monitorare e personalizzare il comportamento dell’alimentatore attraverso il software Corsair iCUE è un’altra grande comodità. Gli utenti possono gestire le curve delle ventole, monitorare i consumi e proteggere il sistema da eventuali sovracorrenti. Garantendo così una lunga vita al proprio PC.

I nuovi alimentatori sono disponibili a un prezzo competitivo. Il modello HX1200i costa 314,90€, mentre il HX1500i è proposto a 359,90€. Entrambi sono coperti da una garanzia di 10 anni. Testimonianza della qualità e della durata che Corsair promette ai propri clienti.