PosteMobile lancia Creami Extra Wow 150: proroga e vantaggi per chi attiva Poste Energia

Con l’arrivo della primavera, PosteMobile ha deciso di prorogare una delle sue offerte più apprezzate. Stiamo parlando di “Creami Extra Wow 150 Promo Cross Energia”. La promozione sarà valida fino a fine mese e si rivolge esclusivamente ai nuovi clienti che scelgono di attivare una SIM e insieme sottoscrivere un contratto per luce e gas con Poste Energia. L’iniziativa, disponibile solo in Ufficio Postale, prevede minuti e SMS illimitati e ben 150GB mensili per la navigazione, al costo promozionale di 6,99€ al mese.

PosteMobile: navigazione in 5G, roaming UE e gestione del credito, cosa sapere in dettaglio

La condizione per mantenere questo prezzo è che la fornitura Poste Energia resti attiva. Qualora venisse disdetta, l’offerta mobile si ritornerebbe alla tariffa standard di 8,99€ al mese. Il termine per attivare un nuovo contratto luce o gas con Poste è stato prorogato al 3 agosto 2025. Mentre in precedenza, questa scadenza era stata fissata al 27 aprile.

Al momento dell’attivazione, i primi 10GB vengono immediatamente accreditati sulla SIM. I restanti 140 vengono erogati entro 24 ore. Dal secondo mese, il totale dei 150GB è disponibile all’istante, all’atto del rinnovo. Anche i servizi extra, come hotspot, “Ti cerco” e controllo credito, sono inclusi senza costi aggiuntivi. La SIM costa 10€, da abbinare a una prima ricarica dello stesso importo.

PosteMobile si appoggia alla rete Vodafone e offre copertura fino al 4G+. Chi desidera accedere alla rete 5G può attivare un’opzione dedicata, al prezzo di 3€ mensili. Per farlo, è necessario avere uno smartphone compatibile e trovarsi in un’area coperta dal segnale. L’opzione si può aggiungere dall’app Postepay, dal sito ufficiale o con un semplice SMS.

Nel contesto del roaming europeo, l’offerta consente di utilizzare 8,81GB mensili in UE, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente. Oltre tale soglia, si paga 0,15 centesimi per MB. Anche in roaming, l’opzione Giga Extra consente di aggiungere traffico a 1,99€ per Giga. Se il credito residuo non è sufficiente per rinnovare la promo, vengono applicate tariffe a consumo. In questo caso, il cliente può disattivare tali costi extra in modo gratuito, tramite app, SMS o contattando il servizio clienti. Una misura utile per evitare addebiti non desiderati.