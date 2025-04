Nuova Jeep Compass: compaiono altre immagini del modello

Le foto spia raccontano più di mille parole: la nuova Jeep Compass è pronta a stupire. Le sue forme più squadrate, viste attraverso il camuffamento, svelano un’identità più robusta e decisa. La mascherina a 7 feritoie, tratto distintivo del marchio, è sempre lì a ricordare la sua anima Jeep. I fari anteriori, ora uniti da un elemento LED, segnano un salto generazionale. E il profilo? Più compatto, con sbalzi ridotti e uno spoiler posteriore che regala grinta. Ci si chiede cosa riserverà l’abitacolo, ancora nascosto, ma l’attesa è alimentata dalla promessa di una strumentazione digitale evoluta e un display centrale generoso. Tutto lascia pensare a un salto avanti netto, deciso, inevitabile.

Sotto la carrozzeria della Jeep si cela poi un grosso cambiamento tecnico. La piattaforma STLA Medium, la stessa di modelli d’avanguardia come la Peugeot 3008, sarà il cuore della nuova Compass. Perché rimanere indietro quando si può guidare il cambiamento? Il SUV Jeep sarà pronto a tutto, con una meccanica ripensata da zero, ideale per accogliere motorizzazioni ibride ed elettriche. Il futuro non è un’opzione, è una necessità e Jeep lo affronta a testa alta.

Elettrico ma con anima potente: il modello Jeep

La versione 100% elettrica della Jeep Compass debutterà per prima, promettendo prestazioni da categoria superiore. Si parla di potenze tra i 213 e i 231 cavalli, spinte da batterie da 74 o 97 kWh. E per chi cerca il massimo, ci sarà anche una versione a doppio motore con trazione integrale e 350 cavalli. Sarà forse questa la vera regina dei SUV compatti? Non mancheranno le varianti ibride. La Plug-in Hybrid offrirà 195 cavalli di sistema grazie alla combinazione tra un motore 1.6 benzina e un’unità elettrica. Per chi punta sull’efficienza, sarà disponibile una Jeep con Mild Hybrid, il noto 1.2 tre cilindri da 145 cavalli. Tutto questo sarà prodotto nello stabilimento di Melfi, simbolo dell’Italia che innova e rilancia. La nuova Jeep Compass è pronta dimostrare tutta la sua energia e a sfidare chiunque, portando avanti il concetto di compattezza in concomitanza con la potenza.