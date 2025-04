Fastweb Mobile Full: l’offerta che rivoluziona la connettività

Senza vincoli, senza costi nascosti, ma con una copertura completa e una gestione smart. Fastweb Mobile Full si presenta come una delle soluzioni più convenienti del mercato per chi cerca connettività ad alte prestazioni e semplicità d’uso. L’offerta, al costo mensile di 10,95€, comprende 200GB di internet anche su rete 5G, minuti illimitati verso fissi e mobili nazional e 100 SMS. Inclusa poi la possibilità di attivare la SIM in modo rapido, anche tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Fastweb Mobile Full: tanti vantaggi esclusivi

Ma non è finita qui. La nuova promo Fastweb garantisce un servizio pensato per garantire comunicazione continua, anche in assenza di segnale, grazie al WiFi-Calling. la funzione che consente di telefonare tramite rete WiFi. Il traffico dati incluso può essere utilizzato a piena velocità, senza limitazioni. In più, l’offerta estende i vantaggi anche all’estero. Il roaming è disponibile fino a 17GB al mese in Paesi come Regno Unito, Svizzera e Ucraina, e le chiamate verso più di 60 destinazioni internazionali sono incluse senza costi extra.

L’intera gestione dell’offerta può essere fatta tramite l’app MyFastweb, una piattaforma intuitiva dove controllare consumi, credito residuo, fatture e ricariche. Per chi ha bisogno di ulteriore protezione, è disponibile anche il servizio Fastweb Protect. Nei primi tre mesi è gratuito e offre un pacchetto completo per la sicurezza online. Tra cui blocco dei siti pericolosi, protezione dell’identità digitale e una polizza assicurativa contro le frodi.

Innovazione sostenibile e impegno ambientale

Accanto ai vantaggi tecnologici, Fastweb promuove un futuro sostenibile. L’obiettivo aziendale è ambizioso. Ovvero azzerare le emissioni di CO₂ entro il 2035, riducendole del 90%. Tutto questo attraverso azioni concrete, come l’introduzione delle nuove SIM ecosostenibili, realizzate con materiali riciclati al 100%, e la donazione di un milione di euro a progetti per la salvaguardia del pianeta.

Ma la visione dell’azienda va oltre. Con la Fastweb Digital Academy, l’ operatore infatti offre corsi gratuiti dedicati alle competenze digitali più richieste nel mondo del lavoro, inclusi per tutti i clienti MobileFull. Un’occasione in più per coniugare tecnologia, formazione e responsabilità sociale.