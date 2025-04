Amazon: le Redmi Buds 5 Pro sono in CADUTA LIBERA con lo sconto del 31%

Le Redmi Buds 5 Pro sono cuffiette true wireless di alta qualità, che oggi vengono commercializzate ad un prezzo decisamente inferiore alle aspettative, tanto da essere ampiamente considerate tra le più economiche in circolazione. Sono cuffie bluetooth con audio immersivo integrato, che raggiungono una resa superiore alle aspettative data la qualità hi-res, con bassi sufficientemente corposi e dettagli precisi su ogni frequenza.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, soprattutto per quanto riguarda la fascia di prezzo, sono cuffiette con cancellazione attiva del rumore, per riuscire ad isolare perfettamente il soggetto dall’ambiente circostante, con supporto alla connessione multipoint (ovvero collegamento simultaneo a più device). Sulla cuffietta sono disponibili comandi touch, per un più rapido ed intuitivo accesso, mentre possono essere acquistate in due colorazioni differenti, esattamente allo stesso identico prezzo.

Redmi Buds 5 Pro: l’offerta disponibile su Amazon

Il valore di listino di questo paio di cuffiette non sarebbe poi così elevato, se considerate che comunque di base hanno un costo di 69 euro, tuttavia nel periodo corrente è stato applicato uno sconto del 31%, che le abbassa sino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 47,99 euro. Acquistatele premendo questo link.

L’ergonomia delle cuffiette è davvero eccellente, possono essere indossate anche per lungo periodo senza arrecare minimamente fastidio all’utilizzatore, ed allo stesso modo sono perfettamente compatibili con qualsiasi smartphone attualmente in commercio, a prescindere dal sistema operativo di riferimento. L’autonomia rappresenta indubbiamente uno dei loro punti di forza, se pensate che comunque, per la singola cuffietta è di circa 10 ore, che viene estesa a 38 ore di utilizzo continuativo sfruttando i cicli di ricarica garantiti dalla custodia, che comunque è di piccole dimensioni e può essere posizionata ovunque.