Android 16, quali device dovrebbero ricevere il major update Google

Google si sta preparando a rilasciare Android 16 per i vari dispositivi compatibili e l’azienda di Mountain View ha confermato che il debutto avverrà a breve. Gli analisti si aspettano che il sistema operativo del robottino verde si aggiornerà nel corso del secondo trimestre del 2025.

Il periodo compreso tra aprile e maggio 2025 sarà quello da guardare con attenzione, considerando che Google potrebbe presentare Android 16 qualche settimana prime del lancio ufficiale. Se queste indiscrezioni dovessero essere confermate, si tratterebbe della versione pubblicata più in anticipo rispetto alle altre.

Android 16 rappresenterà un importante cambiamento e i dispositivi supportati nella prima fase del roll-out saranno limitati. Proviamo a stilare un elenco di quelli che saranno i device supportati basandoci anche su tutti quei dispositivi che stanno attualmente sperimentando la versione beta del sistema operativo.

Scopriamo quali potrebbero essere i device che potrebbero ricevere per primi Android 16 subito dopo il rilascio da parte di Google

Google aggiornerà certamente i propri flagship attuali e di precedente generazione in quanto già supportati. Possiamo aspettarci che sin dal primo giorno la famiglia Pixel 9, Pixel 8, Pixel 7 e Pixel 6 riceveranno la notifica di aggiornamento. Tra questi device rientrano anche i modelli appartenenti alla linea “a” oltre che i Pixel Fold e Tablet.

Per quanto riguarda gli OEM che adotteranno Android 16 come sistema operativo ma utilizzeranno un’interfaccia proprietaria, ce ne sono due che potrebbero far contenti i propri utenti. Xiaomi e OnePlus stanno lavorando per adattare i rispettivi OS e garantire un aggiornamento rapido. I device che potrebbero ricevere l’update in tempi brevi sono Xiaomi 15 e Xiaomi 14T Pro oltre che OnePlus 13.

Purtroppo, non si hanno informazioni certe sugli altri produttori internazionali, anche se siamo certi che tutti stanno lavorando per adattare la propria interfaccia utente sulle necessità di Android 16. Non appena l’OS di Google verrà reso disponibile, gli OEM pubblicheranno gli elenchi dei dispositivi compatibili che riceveranno l’aggiornamento. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.