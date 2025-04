Friggitrice ad aria Ninja a prezzo unico: Amazon la sconta del 30%

La friggitrice ad aria Ninja Foodi FlexDrawer a doppia zona è un accessorio che non può mancare nella cucina di tutti gli appassionati di pranzi e cene di famiglia, ma non solo. Si tratta di una friggitrice che dispone di un ampio cassetto da 10.4L, 7 in 1, con tantissimi componenti antiaderenti che possono essere tranquillamente lavati in lavastoviglie.

Grazie alla presenta del cosiddetto Flexdrawer è in grado di adattarsi a qualsiasi tipologia di cibo che l’utente deve cuocere. Che significa tutto ciò? Rimuovendo l’apposito divisorio è possibile trasformare le due zone di cottura indipendenti in un‘unica zona con capacità di 10,4 L così da poter cucinare più porzioni contemporaneamente. Nello specifico, la capacità di 10,4 L corrisponde a oltre 8 porzioni.

Ninja Foodi FlexDrawer: friggitrice ad aria a doppia zona

Perché cucinare nel classico forno o nella friggitrice quando esistono soluzioni convenienti e con caratteristiche tecniche eccellenti come questa Ninja Foodi FlexDrawer? Non solo oggi è disponibile su Amazon a un prezzo molto conveniente, ma si contraddistingue perché consente agli utenti di ottenere cibi croccanti esattamente come una classica frittura. La differenza, dunque, è sostanziale se pensiamo che con la friggitrice ad aria si vanno a ridurre i grassi e si riduce nettamente l’utilizzo dell’olio.

Le funzioni di cottura sono ben 7 e consentono tutte di ottenere dei risultati ottimali per pranzi e cene uniche con parenti e amici. Non a caso, è possibile utilizzare le funzioni per ottenere una croccantezza massima, frittura ad aria, cottura arrosto, al forno, riscaldamento, essicazione e, addirittura, lievitazione. La particolarità di questa friggitrice ad aria è anche legata alla rapidità di cottura. Rapidità che arriva fino al 75% rispetto ai forni ventilati che si trovano comunemente sul mercato.

Oggi potete acquistare questa friggitrice ad aria Ninja Foodi FlexDrawer al prezzo speciale di soli 182,16 euro anziché 269,99 grazie a uno sconto del 33%.