Iliad: la TOP Plus ha 250 GB in 5G ma c’è anche la TOP 300

Iliad continua a proporre soluzioni mobili stracolme di contenuti. Questa volta chi desidera tantissimi giga e prezzi fissi per sempre, deve assolutamente valutare la sottoscrizione di una delle due promo disponibili sul sito ufficiale. In questo momento, due promozioni infatti attirano l’attenzione per il buon rapporto tra costo e quantità di dati disponibili: si tratta della TOP 250 PLUS e della TOP 300.

TOP 250 PLUS: 250 GB e 25 GB anche in Europa

La TOP 250 PLUS offre 250 GB in 5G ogni mese, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS senza limiti e 25 GB da usare nei Paesi dell’Unione Europea. Il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese, senza costi nascosti o aumenti futuri. L’offerta si può attivare senza vincoli e include anche i servizi come segreteria visiva, hotspot, controllo credito e altro ancora.

TOP 300: ancora più Giga, anche per i già clienti

Chi ha bisogno di ancora più dati può scegliere la TOP 300, che include 300 GB in 5G, minuti e SMS illimitati e 16 GB validi in Europa, a 11,99 euro al mese. Anche in questo caso non ci sono vincoli e il prezzo è garantito per sempre.

Entrambe le offerte possono essere attivate sia da chi arriva da un altro operatore, sia da chi è già cliente Iliad. In quest’ultimo caso, è importante che l’attuale offerta Iliad del cliente abbia un costo più basso rispetto a quello della tariffa che si vuole attivare (rispettivamente 9,99€ per la TOP 250 PLUS e 11,99€ per la TOP 300).

Queste due proposte si aggiungono alla lista di tariffe Iliad pensate per offrire trasparenza, un buon pacchetto di servizi inclusi e una navigazione veloce in 5G, laddove disponibile. Per chi è alla ricerca di una connessione stabile, tanti Giga e un prezzo bloccato, queste offerte rappresentano una scelta interessante da valutare. Tutto è disponibile sul sito ma anche nei negozi abilitati.