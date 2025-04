OnePlus 13s, il lancio ufficiale è alle porte

OnePlus torna sotto i riflettori con il possibile debutto di un nuovo modello, il OnePlus13s. Secondo le informazioni trapelate online, lo smartphone sarebbe pronto a fare il suo ingresso sul mercato indiano già entro la fine del secondo trimestre del 2025. Le indiscrezioni parlano del mese di giugno come periodo scelto dall’azienda per il lancio. Ma non sono ancora arrivate conferme ufficiali. Il marchio è da sempre noto per i suoi device dal buon rapporto qualità-prezzo. Oggi però potrebbe puntare nuovamente a stravolgere le regole del mercato con un modello ancora più potente e accessibile.

OnePlus 13s: design curato e fotocamere al passo coi tempi

La strategia di OnePlus sembra essere chiara. L’ azienda intende infatti proporre uno smartphone di fascia alta a un prezzo più contenuto rispetto ai rivali. Anche se non ci sono ancora dati certi sulle caratteristiche tecniche, le anticipazioni descrivono un telefono molto interessante. Il cuore del nuovo 13s dovrebbe essere un processore Qualcomm della serie Snapdragon 8. Al quale si abbina un display AMOLED con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Una combinazione perfetta per chi cerca performance elevate e una resa visiva di alto livello.

Sul fronte del design e dell’esperienza d’uso, OnePlus 13s dovrebbe offrire un lettore di impronte integrato nello schermo e una struttura certificata contro acqua e polvere. La batteria, stando alle voci, sarebbe da almeno 6.000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 80W via cavo e a 50W wireless. Ciò garantisce un’ottima autonomia unita a tempi di ricarica ridotti.

Grande attenzione anche al comparto fotografico. Sul retro si parla di una tripla fotocamera con sensori Sony, stabilizzazione ottica dell’immagine e teleobiettivo. Frontalmente, invece, lo smartphone dovrebbe integrare una fotocamera da 32MP, pensata per selfie dettagliati e videochiamate nitide. Infine, lato software, è previsto l’arrivo con OxygenOS 15 basato su Android15, segno che il dispositivo sarà pronto per supportare le ultime novità di Google. Resta da capire se il OnePlus 13s arriverà anche in Europa e in quale fascia di prezzo si collocherà. Intanto, cresce l’attesa tra appassionati e addetti ai lavori.