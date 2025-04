Realme 14x 5G a prezzo speciale su Amazon: costa meno di 150€

Perché utilizzare un vecchio smartphone quando sul mercato esistono ormai dispositivi innovativi e con caratteristiche tecniche eccellenti a una prezzo davvero conveniente? Il Realme 14x 5G arriva sul mercato per soddisfare le esigenze di diverse tipologie di utenti ma, soprattutto, per offrirvi un’esperienza d’uso unica con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Il display Eye Comfort da 6,67″ supporta fino a 120 Hz per offrire un’esperienza visiva fluida e unica. L’innovativa tecnologia Eye Comfort punta proprio a proteggere i vostri occhi evitando che possano affaticarsi con un uso prolungato.

Realme 14x 5G: in offerta su Amazon

Non manca una fotocamera AI da 50 MP con una notevolmente ottimizzazione della nitidezza. Ciò consente all’utente di scattare foto con dettagli particolari e in qualsiasi momento della giornata. Tra le tantissime caratteristiche che rendono questo Realme 14x 5G uno dei migliori smartphone entry level presenti sul mercato, c’è il chipset Dimensity 6300 che offre eccellenti prestazioni 5G, con downlink 5G fino a 3,3 Gb/s.

L’autonomia? Del tutto eccellente visto che l’azienda ha deciso di implementare una batteria da 5000 mAh che garantisce un giorno di utilizzo senza alcuna preoccupazione. Per quanto riguarda l’archiviazione, il Realme 14x 5G dispone di 18 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Tutto ciò, consente di utilizzare app contemporaneamente senza rallentamenti e di archiviare tutti i vostri documenti senza problemi di spazio.

Giunti a questo punto non possiamo non dire che il Realme 14x 5G rappresenta, al momento, uno dei modelli più interessanti presenti sul mercato a un prezzo davvero ridotto. Non a caso, con la nuova offerta messa a disposizione da Amazon, questo smartphone marchiato Realme è ora disponibile a un prezzo molto vantaggioso. Nello specifico, lo sconto del colosso dell’e-commerce è del 10%, dunque il prezzo iniziale di listino pari a 165 euro scende a soli 148 euro. Che aspettate? Approfittate subito della promozione Amazon perché potrebbe non essere disponibile per molto tempo.