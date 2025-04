OnePlus 13s: trapela sul web la scheda tecnica del prossimo smartphone quasi top di gamma

La gamma OnePlus 13 potrebbe presto allargarsi ulteriormente. Dopo il già atteso OnePlus 13T, il cui debutto in Cina è previsto per il 24 aprile, secondo nuove indiscrezioni l’azienda cinese starebbe lavorando a un inedito OnePlus 13s, con presentazione fissata per fine giugno, almeno in India. A lanciare l’indiscrezione è SmartPrix, fonte ritenuta affidabile in ambito mobile, in particolare per quanto riguarda il mercato asiatico.

Specifiche tecniche da fascia alta, ma con qualche incertezza

Le prime informazioni sul 13s descrivono uno smartphone di livello premium, ma ancora difficile da collocare con precisione all’interno della gamma esistente. Non si tratta né di un top assoluto né di un semplice mid-range, bensì di un “quasi flagship” dalle specifiche molto solide, almeno sulla carta.

I dettagli trapelati finora

Display : pannello OLED con risoluzione 1,5K (1220p) e refresh rate a 120 Hz;

Processore : Qualcomm Snapdragon di fascia alta, modello non ancora specificato;

RAM e storage : 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna;

Fotocamere : Tripla posteriore con sensori Sony e stabilizzazione ottica; Fotocamera frontale da 32 MP;

Batteria : capienza da 6.000 mAh con ricarica cablata a 80 W e wireless a 50 W;

Sistema operativo : Android 15 con interfaccia personalizzata OxygenOS ;

Colori previsti : Obsidian Black e Pearl White;

Prezzo indicativo: circa 55.000 rupie indiane, pari a circa 566 euro.

Tra le altre caratteristiche, si parla di scanner di impronte integrato nel display (non è chiaro se ottico o ultrasonico) e di certificazione contro acqua e polvere, anche se il livello esatto (IP68 o IP69) non è stato ancora confermato.

Un modello “S” del tutto inedito per OnePlus

Se confermato, OnePlus 13s sarebbe il primo smartphone della serie S nella storia del brand. Una scelta che rompe con la tradizione, rendendo difficile fare previsioni basate sul passato. La scheda tecnica, però, suggerisce un posizionamento leggermente più avanzato rispetto a OnePlus 13R, senza però andare a sovrapporsi direttamente al 13 “standard”.

Al momento, resta da chiarire quale sarà la collocazione precisa all’interno della lineup e se il 13s sarà destinato anche ad altri mercati oltre l’India. In attesa di conferme ufficiali, tutto lascia pensare che il nuovo modello potrebbe rappresentare un’interessante alternativa di fascia alta, pensata per offrire specifiche spinte a un prezzo competitivo.