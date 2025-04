MSI Pulse 17 AI a prezzo bomba su Amazon: oggi a 100€ in meno

La vostra passione sono le lunghe sessioni di gaming online con amici ma il PC che avete a disposizione non vi offre il meglio dell’esperienza d’uso? Come ben sappiamo, per portare lunghe sessioni di gioco è indispensabile avere un device con caratteristiche tecniche eccellenti. Il notebook MSI Pulse 17 AI con display da 17″ dispone della nuova GPU NVIDIA GeForce RTX 4070, pensata appositamente per massimizzare l’esperienza dei giocatori.

Oltre a ciò, non passa assolutamente inosservata la presenza di un display con refresh rate da 165Hz che permette all’utente che lo utilizza di portare avanti sessioni di gioco fluide e coinvolgenti. Uno dei punti di forza di questo display? Senza dubbio il rapporto 16:10 che consente di avere un’esperienza visiva molto più confortevole.

MSI Pulse 17 AI: imperdibile grazie ad Amazon

Oggi con Amazon avete l’opportunità di acquistare questo notebook a un prezzo davvero super vantaggioso. La promozione attualmente in corso sconta il costo iniziale di 1.599,00 euro del 6%. Una somma dunque di denaro che potrete utilizzare per comprare altri accessori.

Questo MSI Pulse 17 AI è un dispositivo del tutto innovativo se pensiamo che tra le tante caratteristiche tecniche che lo contraddistinguono c’è anche il processore Intel Core Ultra 7 155H che rappresenta un passo avanti del tutto rivoluzionario. Non a caso, la NPU integrata assicura una migliore esperienza AI a basso consumo energetico.

Siete pronti, dunque, per dare il via a sessioni di gaming coinvolgenti con un dispositivo in grado di offrire prestazioni senza precedenti? Non dimentichiamo che questo notebook è perfetto anche per utilizzare altre applicazioni e data computing.

Approfittando della promozione messa a disposizione in questo momento dal colosso dell’e-commerce Amazon, potete risparmiare il 6% sul prezzo di listino. Il prezzo che andate dunque a pagare è di soli 1.499,00 euro.