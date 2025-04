Audi A6: si avvicina il debutto della nuova berlina

Il mercato auto sta per essere arricchito da una nuova vettura. Si tratta della Audi A6 che si presenta come un simbolo dell’eccellenza tedesca. Con tale nuova generazione, l’azienda rinnova uno dei suoi modelli più iconici. Ciò introducendo soluzioni tecniche all’avanguardia e un’estetica ancora più affilata. Mantenendo salda l’identità elegante che da sempre contraddistingue la A6.

La berlina è costruita sulla piattaforma Premium Platform Combustion (PPC). Si distingue dall’elettrica A6 Sportback e-tron per impostazione tecnica e stile. Ma punta ugualmente ad offrire un’esperienza di guida all’avanguardia. Inoltre, presenta un coefficiente di resistenza aerodinamica di soli 0,23. Grazie a elementi come lo spoiler posteriore integrato e la curata progettazione del posteriore.

Audi A6: dettagli sulla nuova vettura

Le dimensioni sono cresciute rispetto al passato. Il nuovo modello Audi presenta una lunghezza di 4,99 metri. A cui si unisce un passo di 2,93 metri. La silhouette, allungata e ben proporzionata, è impreziosita da un frontale scolpito e linee tese. Ciò insieme ad una firma luminosa posteriore a LED che attraversa l’intera coda. L’abitacolo rappresenta un vero salto generazionale in termini di digitalizzazione e comfort. Il sistema MMI Panoramadisplay domina la scena con tre schermi ad alta definizione. Mentre per gli interni sono stati scelti materiali tra cui pelle, microfibra Dinamica e inserti in legno o alluminio. La fascia decorativa “Softwrap“, inoltre, crea continuità visiva e rafforza la sensazione di spaziosità.

Sul fronte delle motorizzazioni, Audi propone in Italia tre varianti mild hybrid. Tutte con cambio automatico S tronic. A 7 rapporti. La gamma spazia dal 2.0 TDI da 204 CV fino al potente 3.0 TFSI V6 da 367 CV. Quest’ultimo con trazione integrale Quattro. Sono previste anche versioni ibride plug-in, a conferma dell’impegno del marchio verso una mobilità più sostenibile.

Non mancano personalizzazioni estetiche. Grazie all’allestimento S line, che aggiunge un tocco sportivo con cerchi fino a 21 pollici, dettagli in nero lucido e paraurti dedicati. La nuova palette colori include tinte inedite e affascinanti come Mitternachtsgrün e Madeirabraun. Disponibili anche nella versione esclusiva “edition one”. La nuova vettura Audi A6 è al momento in produzione presso lo stabilimento di Neckarsulm. Con un prezzo di listino che parte da 66.450 euro.