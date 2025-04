Motorola presenta nuovi indossabili: arrivano Watch Fit e Loop Earbuds

Motorola

Motorola amplia la sua gamma di indossabili con il lancio dei nuovi Motorola Watch Fit e Motorola Loop Earbuds, due dispositivi pensati per offrire maggiore versatilità, funzionalità intelligenti e un’esperienza utente allineata alle esigenze quotidiane. L’annuncio è avvenuto in occasione della certificazione ufficiale dei prodotti, che ne anticipa l’arrivo sul mercato entro l’estate 2025.

Nuovo smartwatch con schermo AMOLED e sensori evoluti

Il nuovo Motorola Watch Fit si posiziona nella fascia media degli smartwatch, puntando su un design moderno e sottile, uno schermo AMOLED di alta qualità e sensori evoluti per il monitoraggio della salute. La scocca presenta linee eleganti con una cornice minimalista e una corona laterale, ed è pensata per essere leggera e comoda anche per un utilizzo prolungato.

Tra le funzionalità chiave, lo smartwatch include monitoraggio della frequenza cardiaca, analisi del sonno, contapassi, SpO2 e stress tracking. La resistenza all’acqua e il supporto GPS integrato lo rendono adatto anche per attività sportive outdoor. Il Watch Fit dovrebbe offrire oltre 10 giorni di autonomia, secondo quanto emerso dalle prime indiscrezioni, con supporto a notifiche smart, comandi musicali e integrazione con Google Fit.

Accanto allo smartwatch, Motorola ha annunciato anche i nuovi Loop Earbuds, auricolari true wireless di ultima generazione che si distinguono per il design ergonomico, la connettività rapida e le funzioni AI-powered. Pensati per l’uso quotidiano, ma anche per l’attività sportiva, offrono un’esperienza sonora immersiva con driver dinamici, cancellazione attiva del rumore (ANC) e modalità trasparenza.

La custodia di ricarica compatta garantisce fino a 30 ore di autonomia totale, mentre gli auricolari singoli offrono circa 7 ore con una sola carica. La ricarica rapida USB-C consente di ottenere 1 ora di ascolto con soli 10 minuti di ricarica. I Loop Earbuds sono anche certificati IPX5, risultando quindi resistenti al sudore e alla pioggia.

I Loop Earbuds integrano il supporto ai principali assistenti vocali, tra cui Google Assistant e Alexa, e permettono di gestire chiamate, brani musicali e notifiche direttamente tramite comandi touch sulle superfici esterne. Inoltre, l’integrazione con l’app Motorola Audio permette la personalizzazione dell’equalizzazione e la gestione delle funzioni smart come il rilevamento automatico dell’orecchio.

L’aspetto interessante dei nuovi indossabili è la totale compatibilità cross-platform, con supporto completo sia per Android che per iOS, rendendoli una scelta adatta anche a chi utilizza device di brand diversi.