Motorola Edge 60 Stylus: ecco il nuovo smartphone con pennino

Sul piano tecnico, il dispositivo è spinto da un SoC Snapdragon 7s Gen 2. Supportato da 8 GB di RAM. E 256 GB di memoria interna. Quest’ultima può essere ulteriormente espansa tramite microSD. In più, la certificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua e lo standard di grado militare ne fanno uno smartphone pensato anche per chi cerca solidità e durabilità.

La citata integrazione del pennino rende il Motorola Edge 60 Stylus particolarmente adatto a chi ama prendere appunti a mano. Ed anche per chi disegna e modifica immagini in modo più preciso. Non rappresenta solo di un dispositivo estetico. Ma di una vera estensione. Il prezzo di lancio in India è di 28.999 rupie. L’equivalente di circa 300 euro. Ma con le offerte di lancio il dispositivo può essere acquistato per circa 230 euro. Un prezzo decisamente competitivo per ciò che offre.

Al momento, però, non ci sono informazioni ufficiali sul rilascio globale del modello. Non è chiaro se e quando l’Edge 60 Stylus arriverà in Europa o in Italia. Motorola non ha ancora confermato alcun piano di espansione. Ma data l’unicità del prodotto e il rapporto qualità-prezzo, è probabile che le cose si evolveranno. L’interesse da parte del pubblico potrebbe portare l’azienda a valutare una distribuzione più ampia. Non resta che attendere e scoprire quali saranno i prossimi passi di Motorola.