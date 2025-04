Meta: Zuckerberg interviene per difendere l’azienda

A Washington D.C., un’aula di tribunale è diventata il centro di una delle battaglie legali più significative degli ultimi anni nel settore tecnologico. Al centro della questione c’è Meta e le sue controverse acquisizioni di Instagram e WhatsApp. Secondo la Federal Trade Commission (FTC), infatti, le due operazioni avrebbero minacciato i principi fondamentali della concorrenza nel mondo dei social media. L’accusa sostiene che Meta ha adottato una strategia “compra o affossa“. Puntando ad eliminare ogni possibile rivale prima ancora che potesse diventare una vera minaccia.

Meta sotto accusa: ecco i dettagli

In particolare, le comunicazioni interne presentate in aula mostrano come la leadership dell’azienda fosse consapevole della crescita impressionante delle due piattaforme. Ed anche di come le acquisizioni fossero una mossa difensiva per salvaguardare la propria posizione dominante. Mark Zuckerberg, chiamato a difendersi in prima persona, ha cercato di ridimensionare il significato delle proprie parole scritte in alcune email del 2012. Il CEO di Meta le ha definite semplici riflessioni. Eppure, il tono delle sue comunicazioni e l’urgenza con cui sono state effettuate le acquisizioni raccontano un’altra storia. Ovvero quella di un’azienda preoccupata di perdere terreno in un mercato in evoluzione.

Gli avvocati di Meta si sono focalizzati su un punto chiave: la definizione di “mercato”. Secondo la loro visione, i social network non possono essere visti come un settore isolato. Ma devono essere considerati parte di un ecosistema molto più ampio che include video, messaggistica, intrattenimento e persino il gaming. In tale scenario, la concorrenza sarebbe tutt’altro che sopita, con colossi come TikTok, YouTube, LinkedIn e altri ancora a contendersi l’attenzione degli utenti.

Con oltre 3,5 miliardi di utenti attivi sulle sue piattaforme, le decisioni prese oggi nei tribunali americani avranno un impatto globale. Mentre il giudice James Boasberg valuta prove e testimonianze, il mondo osserva e attende di scoprire quali decisioni verranno prese in relazione a Meta.