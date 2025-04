Kena, ultimi giorni per la super promo low cost

Kena 5,99 Promo 100 è una delle offerte di rete mobile di punta dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Quest’offerta è stata a disposizione degli utenti per diverso tempo. Ora, però, l’operatore ha segnalato sul sito ufficiale l’ultima data disponibile per poterla attivare. In particolare, sembra che gli utenti avranno tempo fino alla giornata dell’8 maggio 2025 per poterla attivare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena 5,99 Promo 100, ritorna la data di scadenza di questa super promo a basso costo

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha comunicato l’ultima data disponibile per poter attivare una delle sue offerte di rilievo. Come già accennato in apertura, la promo in questione è l’offerta mobile denominata Kena 5,99 Promo 100. Quest’ultima è stata resa disponibile in passato dall’operatore e ora rimarrà disponibile per qualche altra settimana.

Secondo quanto rivelato sul sito ufficiale dell’operatore, l’offerta rimarrà disponibile all’attivazione fino alla giornata del prossimo 8 maggio 2025. Si tratta di un’offerta estremamente conveniente e che ad un basso costo offre una grande quantità di giga per navigare. Nello specifico, il bundle dell’offerta include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati. Per tutti coloro che decideranno di utilizzare il metodo di pagamento di Ricarica Automatica, verranno inoltre forniti 100 GB di traffico dati extra, per un totale complessivo di ben 200 GB di traffico dati al mese.

Nel bundle di questa offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Come già detto, il costo per il rinnovo mensile di questa offerta è comunque contenuto. Si tratta infatti di appena 5,99 euro al mese. Con questa offerta l’operatore virtuale sta inoltre proponendo il primo mese del rinnovo gratuitamente.

Ricordiamo che questa nuova offerta mobile di Kena è di tipo operator attack, quindi attivabile dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero.