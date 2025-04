Apple: il prossimo visore potrebbe chiamarsi Vision Air, niente Pro 2

Apple potrebbe rivedere la sua strategia per il futuro della realtà estesa. Secondo una recente indiscrezione condivisa dal leaker Kosutami, considerato piuttosto affidabile nel mondo tech, il successore del Vision Pro non si chiamerà “Pro 2” ma “Air”, lasciando intendere un cambio di rotta non solo nel nome, ma anche nella filosofia del prodotto.

Design più leggero e largo uso del titanio

L’elemento chiave attorno a cui ruoterebbe il nuovo visore è la riduzione drastica di peso e dimensioni rispetto al modello attuale. Per ottenere questo risultato, Apple punterebbe su un uso esteso del titanio, non solo per il telaio ma anche per componenti minori come i connettori e la batteria. Il titanio, già impiegato su alcuni modelli di iPhone e Apple Watch, garantisce robustezza e leggerezza, ma è anche un materiale costoso, il che fa pensare a un prodotto comunque premium, nonostante il nome “Air” possa suggerire il contrario.

Una nuova colorazione ispirata all’iPhone 5

Secondo Kosutami, il visore adotterà una colorazione nera molto scura, simile al grafite degli iPhone 5, con sfumature tendenti al blu. L’alluminio resterebbe presente per alcune parti esterne, mentre il titanio sarebbe usato in modo mirato per rinforzare la struttura nei punti più delicati.

Il leaker ha anche pubblicato un’immagine di quello che dovrebbe essere il nuovo connettore del visore: ricorda la forma del Lightning, ma è più largo, con 8 pin più spessi. Un dettaglio che suggerisce una revisione dei collegamenti fisici, forse per aumentare la stabilità e la velocità di trasmissione dati.

Due modelli in arrivo: Air o successore del Pro?

Questi dettagli si affiancano a precedenti indiscrezioni riportate da Bloomberg, secondo cui Apple starebbe lavorando a due visori distinti: uno più economico, da collegare a un Mac per funzionare, e un altro come diretto erede del Vision Pro, dotato di un chip di nuova generazione, probabilmente Apple M5.

Il mistero resta su quale dei due dispositivi stia effettivamente descrivendo Kosutami. Tuttavia, il ricorso intensivo al titanio e la citazione di elementi estetici e costruttivi fanno pensare a una versione standalone, evoluzione naturale del Vision Pro attuale.

Se confermato, il nome “Air” potrebbe rappresentare una nuova direzione per Apple nel segmento XR, puntando su un design più accessibile e su una portabilità superiore, senza rinunciare a materiali premium e innovazioni hardware.