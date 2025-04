Redmi Turbo 4 Pro, ecco le specifiche complete

Fra circa una settimana il produttore tech Redmi annuncerà in veste ufficiale sul mercato un nuovo membro della famiglia Redmi Turbo 4. Ci stiamo riferendo al prossimo Redmi Turbo 4 Pro e di quest’ultimo conosciamo già numerose specifiche. Nel corso delle ultime ore, in particolare, lo smartphone in questione è stato avvistato sul sito web China Telecom, rivelandoci pressoché le specifiche tecniche complete.

Redmi Turbo 4 Pro, emergono le specifiche tecniche complete prima del debutto

Nel corso delle ultime ore sono emerse le specifiche tecniche complete del prossimo smartphone di punta del produttore tech Redmi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Redmi Turbo 4 Pro. Quest’ultimo è stato dunque avvistato in rete sul sito web China Telecom. Secondo quanto rivelato sul sito in questione, lo smartphone potrà vantare la presenza di un display con tecnologia OLED di tipo LTPO con una diagonale pari a 6.83 pollici.

Si tratta di uno schermo con i bordi piatti con una risoluzione pari a 1280 x 2800 pixel e con una frequenza di aggiornamento molto elevata. Dal punto di vista prestazionale, a bordo ci sarà il potente soc di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8s Gen 4. A supporto delle performance, a bordo ci saranno anche fino a 16 GB di memoria RAM e addirittura fino a 1 TB di storage interno ultra veloce di tipo UFS 4.0. Anche l’autonomia sarà elevata. Sembra che lo smartphone potrà vantare la presenza di una enorme batteria con una capienza di ben 7550 mah. Non dovrebbe mancare inoltre la presenza del supporto alla ricarica rapida da addirittura 90W.

Anche il comparto fotografico sarà da vero top di gamma. Secondo quanto rivelato, infatti, sarà presente un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e ci sarà anche un sensore grandangolare da ben 8 MP. Sul sito in questione è stato anche riportato il presunto prezzo di vendita. Dovrebbe aggirarsi attorno ai 250 euro al cambio attuale.