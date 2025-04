Iliad TOP 250 PLUS: giga e trasparenza a un prezzo imbattibile!

Se stai pensando di cambiare operatore o semplicemente vuoi un’offerta chiara, senza sorprese e con una montagna di giga, allora fermati un attimo perché questa di Iliad merita attenzione. Si chiama TOP 250 PLUS e sì, è una di quelle offerte che fanno venire voglia di dire: “finalmente qualcosa di onesto!”.

Iliad rilancia con una tariffa top

Vediamo un po’ cosa c’è dentro. Per 9,99 euro al mese, per sempre (niente brutti scherzi dopo qualche mese), ti porti a casa 250 GB di internet in 4G, 4G+ e 5G. Sì, anche il 5G è incluso, se hai uno smartphone compatibile e vivi in una zona coperta. E se sei un po’ un divoratore di dati e arrivi a finire i giga? Niente blocchi improvvisi: se dai l’ok, puoi continuare a navigare a 0,90€ ogni 100 MB.

Ovviamente non si vive di soli giga. Hai anche minuti e SMS illimitati, verso tutti, fissi e mobili in Italia. E per chi ama viaggiare (o magari ha parenti sparsi per l’Europa), ci sono 25 GB extra da usare in roaming europeo, più minuti e SMS illimitati anche lì.

Ma non finisce qui. L’offerta include anche chiamate verso l’estero: minuti illimitati verso più di 60 Paesi, così puoi sentire amici, parenti o colleghi ovunque senza temere costi assurdi. E come sempre con Iliad, non ci sono costi nascosti. Attivazione SIM? 9,99€ una tantum, e da lì in poi sei a posto.

Ah, e tutti quei servizi che altri operatori spesso fanno pagare a parte? Inclusi. Parliamo di hotspot, segreteria telefonica, controllo del credito, tecnologia VoLTE per chiamate più chiare e veloci, e la possibilità di tenerti il tuo numero con la portabilità.

Insomma, TOP 250 PLUS è quella classica offerta che ti fa dire: “Perché non l’ho attivata prima?”. Ma attenzione, non resterà lì per sempre: l’offerta scade tra 19 giorni. Se ti piace, meglio non dormirci troppo su.