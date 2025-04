Ho. Mobile: mai a corto di dati con questa nuova offerta

Se la promozione che avete sul vostro numero di cellulare non vi soddisfa più sicuramente è arrivato il momento di guardarvi intorno per cercare una nuova offerta che venga meglio incontro alle vostre necessità. Vi garantisca tutto il necessario per un’esperienza d’uso soddisfacente e soprattutto completa, di conseguenza un passo fondamentale diventa scegliere una promo all’interno degli sconfinati cataloghi presenti qui in Italia grazie ai numerosi provider telefonici disponibili, in Italia sono presenti fatti tantissimi operatori che mettono a disposizione ogni giorno tantissime offerte pensate per venire incontro sia alle possibilità di ogni utente sia ai suoi desideri.

Uno tra gli operatori certamente più apprezzati è ho mobile, l’operatore tinto di viola infatti garantisce da diverso tempo cataloghi di offerte, sempre ricchi di opzioni in grado di soddisfare le esigenze di tutti i consumatori, il provider punta soprattutto ad offrire tantissimi giga ad un prezzo decisamente competitivo ed ecco che infatti ha lanciato una nuova offerta sul suo sito ufficiale che garantisce tutto il necessario per navigare senza preoccupazioni al massimo della velocità, vediamola insieme.

Tutto al massimo

L’offerta telefonica disponibile sul catalogo dell’operatore garantisce ben 200 Gigabyte di traffico dati in connettività 5G con minuti SMS illimitati verso tutti, il prezzo mensile ammonta a 9,99 € e l’offerta gode di un costo di attivazione agevolato a 2,99 € nel caso decidiate di effettuare la portabilità del numero da un altro operatore che però deve essere presente all’interno di una lista di operatori supportati dall’offerta, in caso differente infatti il costo salirà a 29,90 € vanificandone di fatto la convenienza, Per il resto l’attivazione si può fare comodamente online dal sito Internet dell’operatore per poi scegliere se ricevere la Sim fisica o attivare una eSIM, ovviamente assicuratevi che il vostro smartphone supporti tale standard per la Sim telefonica, dopodiché potete procedere senza nessun tipo di problema all’attivazione.