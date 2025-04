Apple iPhone 16e ad un PREZZO INCREDIBILE oggi su Amazon

Lo sconto che oggi gli utenti possono effettivamente fruire sull’acquisto di Apple iPhone 16e lascia a bocca aperta, trattasi di uno dei prodotti di fascia medio-alta tra i più richiesti attualmente in circolazione, ed oltre al suo lancio estremamente recente, rimaniamo piacevolmente colpiti dal desiderio di Amazon di abbassarne la spesa, per renderlo facilmente fruibile da parte del pubblico.

Uno smartphone di questo livello include al proprio interno specifiche tecniche altrettanto di qualità, tutto ha inizio con dimensioni che possiamo considerare sotto dimensionate rispetto agli standard a cui siamo oggi abituati, raggiungendo per la precisione 167 grammi di peso, e 146,7 x 71,5 x 7,8 millimetri di spessore. E’ un dispositivo che sta tranquillamente nel palmo di una mano, con display da 6,1 pollici di diagonale, che presenta risoluzione di 1170 x 2532 pixel, un buonissimo Super Retina XDR OLED con refresh rate a 60Hz, protezione Ceramic Shield ed anche 460 ppi.

Apple iPhone 16e: il prezzo di vendita è davvero ridicolo su Amazon

Lo sconto che Amazon ha deciso di mettere a disposizione dei consumatori che vogliono acquistare un Apple iPhone 16e è davvero importante, proprio perché il suo listino è di 729 euro, e come tale difficilmente abbiamo avuto l’occasione di assistere ad una riduzione su un prodotto Apple. Per questo motivo oggi assistiamo ad un’offerta valida, pari al 4% e 30 euro in meno, per arrivare a spendere solamente 699 euro per il suo acquisto al seguente link.

A differenza degli altri modelli di casa Apple, in questo caso nella parte posteriore possiamo trovare un singolo sensore fotografico da 48 megapixel, che permette di realizzare scatti fotografici da 8000 x 6000 pixel, con apertura F1.6. Anteriormente è invece stato posizionato un sensore da 12 megapixel con apertura F1.9, anch’esso di buona qualità con video registrati al massimo in 4K a 60fps.