Honor 200 Lite costa SEMPRE MENO su Amazon: ecco lo SCONTO folle

Al giorno d’oggi gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare uno smartphone di fascia media ad un prezzo decisamente più basso di quanto avrebbero mai immaginato, poiché Honor 200 Lite viene fortemente scontato da Amazon, scendendo ulteriormente con il coupon che è possibile applicare direttamente in pagina.

A differenza di tanti altri modelli attualmente in commercio, il dispositivo in questione presenta una batteria non eccessivamente capiente, pari a 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida, il che gli permette ugualmente di poter godere di una buona autonomia generale. La connettività è rappresentata dal WiFi 802.11 ac dual band, a cui si aggiunge chip NFC, USB type-C 2.0, bluetooth 5.1 e GPS. Il comparto fotografico della parte posteriore è composto da 3 sensori: principale da 108 megapixel, seguito poi da ultragrandangolare da 5 megapixel, per terminare con effetto bokeh da 2 megapixel.

Honor 200 Lite, il suo prezzo è sempre più basso su Amazon

Un prezzo mai visto prima d’ora per l’acquisto di Honor 200 Lite, lo smartphone avrebbe un listino odierno di 199 euro, ma con Amazon è possibile abbassare ulteriormente la spesa di 10 euro, applicando direttamente il coupon presente in pagina. Dovete sapere, infatti, che tale coupon deve essere applicato manualmente dal consumatore, poiché non verrà applicato in automatico. La spesa finale che si andrà a sostenere sarà di 189 euro. Per effettuare l’ordine collegatevi qui.

Il dispositivo presenta un display da 6,7 pollici di diagonale, un AMOLED di alta qualità con risoluzione di 1080 x 2412 pixel, densità di 394 ppi ed anche 16 milioni di colori. Il processore è di casa MediaTek, trattasi di un Dimensity 6080 con frequenza di clock al massimo di 2,4GHz, alle cui spalle trova posto una configurazione più che valida, pari a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che in questo caso ricordiamo non essere espandibile).